В Ивацевичском районе 8-летняя школьница попала под колеса автомобиля

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 октября в деревне Стайки Ивацевичского района. По улице Центральной двигался «Ситроен С3» под управлением 28-летней женщины.
Внезапно на дорогу вне пешеходного перехода выбежала 8-летняя девочка. Столкновения избежать не удалось. Школьница попала под колеса автомобиля, сообщают представители ГАИ УВД Брестского облисполкома.
В результате происшествия девочку госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.