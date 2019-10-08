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В Ивацевичском районе 8-летняя школьница попала под колеса автомобиля

09.10.2019 19:45 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Ивацевичском районе 8-летняя школьница попала под колеса автомобиля
Ивацевичский ОГАИ РОВД. / УВД Брестского облисполкома

Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 8 октября в деревне Стайки Ивацевичского района. По улице Центральной двигался «Ситроен С3» под управлением 28-летней женщины.

В Ивацевичском районе 8-летняя школьница попала под колеса автомобиля Гродненский район: Audi насмерть сбила пешехода

Внезапно на дорогу вне пешеходного перехода выбежала 8-летняя девочка. Столкновения избежать не удалось. Школьница попала под колеса автомобиля, сообщают представители ГАИ УВД Брестского облисполкома.

В результате происшествия девочку госпитализировали. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

 
 
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