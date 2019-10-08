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Новинка от БЖД. Ездить на некоторых поездах в Россию станет дешевле, если покупать билет заранее

09.10.2019 19:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Белорусская железная дорога на некоторые поезда в Россию будет продавать билеты по-новому. Их цена будет зависеть от времени приобретения и заполняемости вагона. Об этом говорится на сайте БЖД. Нововведение начнет действовать уже завтра.


Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

С 10 октября стоимость билетов в купе и СВ вагоны на поезда международных линий № 39/40 Полоцк-Москва, № 96/95 Брест-Москва, а с 25 октября и на поезда № 76/75 Гомель-Москва (с учетом группы Брест-Москва п.№ 676/76−75/675) будет зависеть от времени их покупки и количества занятых мест.

«Основными критериями при формировании тарифа с использованием системы динамического ценообразования являются уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения билетов пассажирами», говорится на сайте БЖД. То есть по мере роста процента заполняемости вагона стоимость проезда постепенно будет возрастать.

Коэффициент занятости мест в вагоне выбранного типа и стоимости проезда будет пересчитываться онлайн при каждом новом оформлении или возврате билетов.

«Таким образом, система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25% в зависимости от маршрута следования», — подчеркивает БЖД.

К примеру, при оформлении сейчас билета в купейный вагон на условный поезд Минск-Москва с отправлением 8 декабря, он будет стоить 108,73 рубля — это со скидкой. А за 5 и меньше дней до отправления к цене прибавится от 4 до 9% стоимости. То есть заранее купить дешевле.

Таким образом БЖД собирается повышать привлекательность железнодорожных перевозок.

Перевозчик обращает внимание, что на организованные группы пассажиров подобный метод ценообразования распространяться не будет.

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Теги: Брест, Гомель
 
 
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Белорусская железная дорога завтра начнет по-новому считать стоимость билетов на некоторые поезда.
 
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