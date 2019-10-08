В епархии решили расписать стены фресками в Свято-Николаевском гарнизонном соборе Брестской крепости

Источник материала: Виртуальный Брест

В Бресте сейчас решается судьба одной из самых загадочных церквей Беларуси – Свято- Николаевского собора, в который приходят люди разных конфессий. Все дело в истории. Строили храм как православный. Был он и католическим, а в войну и вовсе применяли как убежище от обстрелов.





Кирпичные стены со следами от артобстрелов и бомб, словно шрамы, хорошо напоминают о судьбе старинного собора. Даже спустя 80 лет, говорят прихожане, здесь чувствуется боль войны, и молитва звучит по-особенному. В праздничные дни Свято-Николаевский гарнизонный собор переполнен людьми. Помолиться и просто подумать сюда приходят не только православные верующие, туристы любых конфессий – ничего подобного не бывает ни в одном белорусском храме.

Гарнизонный собор начали строить в середине XIX века – Брест-Литовской крепости был необходим духовный дом. В Первую мировую новая власть переоборудовала храм под костел, а в июне 1941-го уже красноармейский клуб стал местом массированных атак и обстрелов.

За восстановление храма взялись только спустя 50 лет, по старым чертежам сделали крышу, купола и фасад. Внутренние интерьеры трогать не стали специально. Обсуждения о том, что стены храма нужно расписать, начались несколько лет назад. Тут мнения епархии (в чьем распоряжении находится храм) и многих историков, и прихожан стали расходиться. С одной стороны, уникальные интерьеры нужно сохранить, с другой – голые стены не под стать православному храму, к тому же старинная штукатурка в любой момент может обрушиться на людей. Опасение вызывают и своды церкви.

Отец Виталий, настоятель Свято-Николаевского гарнизонного собора: «Наша идея какова: не полностью расписать храм, чтобы смыть все следы истории, которые остались на стенах этого храма. Потому что в этом его уникальность, что он носит на эти следы. И наша задача не евроремонт сделать, а воссоздать, то, что здесь было, сохранить все следы истории, которые были нанесены войнами».

Специальное разрешение на проведение работ должно дать Министерство культуры. Но то, что задача предстоит архисложная, специалисты не отрицают. Чтобы воссоздать работы первых мастеров, понадобятся специальные исследования, работа в архивах, ведь в польский период вместо ликов святых на стенах появлялись сюжеты исторических битв.

Михаил Жминько, архитектор-реставратор: «На основании исследований – архивных, химических – будут взяты, на каких штукатурных составах делались эти фрески, фиксацию нужно выполнить того, что сохранилось. У нас есть чертежи, на которых обозначены фрески, есть фотографии».

Кроме того, на время реставрационных работ верхний храм придется закрыть. Но главное, за что переживают прихожане, храм не утратит уникальную атмосферу. Как здесь говорят, сам по себе гарнизонный собор, словно живой свидетель, напоминает о цене человеческих ошибок и смысле покаяния, способного что угодно возродить из руин.