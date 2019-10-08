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Житель Солигорска незаконно выловил в Житковичском районе около 280 кг рыбы.
09.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
25 сентября 2019 1:02 2925
Житель Солигорска незаконно выловил в Житковичском районе около 280 кг рыбы.
Сообщение о том, что во время незаконного лова рыбы был задержан мужчина, поступило от сотрудников сторожевой охраны ОАО «Опытный рыбхоз Белое» 6 сентября в 07:36. На месте правоохранители обнаружили 30-летнего безработного жителя Солигорска.
У мужчины правоохранители нашли полипропиленовые мешки, в которые была разложена похищенная рыба.
Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража).
ИСТОЧНИК: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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25 сентября 2019 1:02 2925 Житель Солигорска незаконно выловил в Житковичском...
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