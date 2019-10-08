Источник материала: Soligorsk News



Житель Солигорска незаконно выловил в Житковичском районе около 280 кг рыбы. Автор: Эдуард Кидяев.

Сообщение о том, что во время незаконного лова рыбы был задержан мужчина, поступило от сотрудников сторожевой охраны ОАО «Опытный рыбхоз Белое» 6 сентября в 07:36. На месте правоохранители обнаружили 30-летнего безработного жителя Солигорска.



Подробности сообщили в УВД Гомельского облисполкома.







У мужчины правоохранители нашли полипропиленовые мешки, в которые была разложена похищенная рыба.



Установлено, что солигорчанин приехал к пруду 5 сентября в районе 21:00 и расставил по водоему 4 рыболовных сети, каждая протяженностью около 50 метров. За ночь ему удалось собрать немалый улов. В общей сложности им было незаконно присвоено 270 кг карпа и более 8 кг толстолобика.











Следственным комитетом по данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК Республики Беларусь (кража).



Подозреваемому грозит наказание общественными работами, или штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

