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Новости экономики за 09.10.2019

09.10.2019 20:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Два десятка отечественных предприятий были признаны лучшими в рамках единой инициативы – повышения энергоэффективности экономики нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучших наградили, а сегодня свои проекты они представили широкой общественности в рамках форума Energy Expo в Минске.

Новости экономики за 09.10.2019

Среди знаковых инновационных проектов – строительство энергоэффективного жилья, в частности многоквартирных электродомов. В отличие от обычного жилого для отопления, подогрева воды и приготовления пищи в электродоме применяется только электричество.

Первые электродома были построены в Барановичах и Лиозно. Сейчас проектируют новые в Бресте, Витебске, Гомеле и Минске. Стоимость киловатт-часа в таких домах примерно в 5 раз дешевле, чем мы оплачиваем расходы электроэнергии за освещение.

Новости экономики за 09.10.2019

Сергей Терехов, заведующий отделом института жилища – НИПТИС им. С. Атаева:
Мы будем строить электродома, ЖКХ научится их эксплуатировать. Во главу угла мы ставим комфортность и безопасность проживания. Есть уже какие-то подвижки в области тарифной политики.

ЕЭК ХОЧЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОЛЛАРА ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВВОЗНЫХ ПОШЛИН ЕАЭС

Новости экономики за 09.10.2019

Евразийская экономическая комиссия инициирует отказ от доллара при распределении ввозных таможенных пошлин и организацию их перечисления в национальных валютах между государствами ЕАЭС. Сейчас работает двусторонняя система расчетов между центробанками стран. Межгосударственный банк в качестве валюты в этих расчетах предлагает вместо доллара США использовать российский рубль, Евразийский банк развития инициирует конвертировать одну нацвалюту в другую либо по официальным курсам, либо по кросс-курсам через клиринговую валюту.

ПАРТИЯ БелАЗов ОТПРАВИЛАСЬ В ИНДОНЕЗИЮ

Новости экономики за 09.10.2019

«БелАЗ» поставит партию 130-тонных карьерных самосвалов в Индонезию. В рамках договора восемь большегрузов отправятся в провинцию Восточный Калимантан, где будут задействованы на вывозе вскрыши в угольном карьере.

Плавучий небоскреб будет перерабатывать мусор в Тихом океане

С учетом климатических условий БелАЗы уйдут к индонезийскому потребителю с «тропическими» опциями: соответствующая резина, кондиционер, некоторые изменения в системе охлаждения.

Люди в материале: Наталья Надольская, Сергей Терехов
 
Теги: Курсы валют, Брест
 
 
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Новости Беларуси. Два десятка отечественных предприятий были признаны лучшими в рамках единой инициативы – повышения энергоэффективности экономики нашей...
 
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