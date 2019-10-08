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Плавучий небоскреб будет перерабатывать мусор в Тихом океане

09.10.2019 20:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Тихом океане появится необычная высотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Плавучий небоскреб будет перерабатывать мусор в Тихом океане

Платформа посреди большого мусорного пятна. Плавучий небоскреб будет очищать морскую воду путем переработки отходов и пластика. Небоскреб представляет собой модульную сборную конструкцию, которая будет крепиться на морском дне подобно нефтяной платформе. Своей формой он будет напоминать маяк.

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Новости мира. В Тихом океане появится необычная высотка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Платформа посреди большого мусорного пятна. Плавучий...
 
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