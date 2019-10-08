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Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?

09.10.2019 19:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Зачем нужна база многодетных семей? Востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин? И стоит ли опасаться движения чайлдфри? Об этом и не только поговорим с гостем СТВ. В студии – заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков.

«Сумма семейного капитала будет пересматриваться ежегодно с учетом индекса потребительских цен»

Илона Волынец, СТВ:
Программу семейного капитала продлили до 2024 года. Что нового появилось?

Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?


Валерий Ковальков, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:
Если говорить о новом в программе семейного капитала, то аспектов не так и много. У нас изменилась валюта семейного капитала, по действующей программе – это 10 тысяч долларов, начиная с 1 января 2020 года. Это 22 500 рублей.

Естественно, появляется механизм индексации этого капитала. Сумма семейного капитала будет пересматриваться ежегодно с учетом индекса потребительских цен для того, чтобы он не утратил свою покупательскую способность.

Еще одно новшества – возможность досрочного использования семейного капитала. По действующей программе, чтобы семья воспользовалась капиталом, должно пройти 18 лет. Сегодня семья не дожидаясь 18 лет может использовать капитал по трем направлениям: улучшение жилищных условий, получение платного образования (первое высшее или среднее специальное) и получение определенного вида медицинских платных услуг.

Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?

Илона Волынец:
Вы, наверное, так и рассчитываете, что этот момент будет стимулировать рождаемость?

Валерий Ковальков:
У нас хорошо сработала и действующая программа. Если посмотреть статистику, то за первые четыре года прошлой пятилетки родилось более 61 тысячи детей третьими и последующими. Если посмотреть четыре года этой пятилетки, то таких детей родилось более 84 тысяч, т.е. прирост 136 %. Семьи откликаются. Ежемесячно порядка 1300 новых депозитных счетов открывается.

«Материальная поддержка более сильная начинается со второго ребёнка»

Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?

Илона Волынец:
Обычно говорится о поддержке семей с тремя детьми. А при рождении второго ребенка? Ведь без второго не будет и последующих?

Валерий Ковальков:
Если говорить о существенных мерах поддержки (там, улучшение жилищных условий), действительно, политика ориентирована на поддержание многодетных семей, где трое и более детей. Но на самом деле поддержка дифференцирована и при рождении второго ребенка. Можем посмотреть пособие при рождении ребенка: если это первый ребенок – семья получает 10 бюджетов прожиточного минимума; если второй и последующий – это уже 14 бюджетов прожиточного минимума, т. е. размер дифференцирован. Так же это касается и отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет: рождается первый ребенок – размер пособия составляет 35 % среднемесячной зарплаты; если второй и последующий – 40 %. Материальная поддержка более сильная начинается со второго ребенка.

Если мать вышла на работу или учится, отпуск по уходу за ребёнком может оформить отец

Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?

Илона Волынец:
В свое время было много разговоров о декретном отпуске для отцов. Он востребован у мужчин?

Валерий Ковальков:
У нас есть два понятия. Это отпуск по уходу за ребенком, он может быть предоставлен матери, но если мать вышла на работу или учится, отпуск может оформить отец. Он полностью оплачиваемый, отец будет получать точно такое же пособие.

Илона Волынец:
Или бабушка?

Валерий Ковальков:
Да. Здесь скорее речь шла о социальном отпуске неоплачиваемом. Когда мама находится в отпуске по уходу за ребенком, получает пособие, а раньше была возможность – наниматель по своем усмотрению мог предоставить или не предоставить две недели отцу, чтобы он побыл вместе с семьей. Сейчас в Трудовой кодекс внесены изменения, и если отец пожелает воспользоваться социальным отпуском, наниматель обязан будет ему его предоставить. Но пока это отпуск не оплачивается.

О чайлдфри: «Молодые люди всё больше откладывают процесс вступления в брак»

Как можно досрочно потратить семейный капитал, и востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин?

Илона Волынец:
Сейчас набирает популярность движение чайлдфри? Каково ваше мнение по поводу?

Валерий Ковальков:
Я не думаю, что это движение актуально для Беларуси. Хотя мы видим тенденцию – молодые люди все больше откладывают процесс вступления в брак, т. е. возраст вступления в брак растет. Естественно, откладывается рождение первого ребенка. И здесь не столько желание пожить для себя, сколько желание молодых людей получить образование и начать строить карьеру.

Это один из элементов более ответственного отцовства.

Люди в материале: Валерий Ковальков
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новости Беларуси. Зачем нужна база многодетных семей? Востребован ли декретный отпуск у белорусских мужчин? И стоит ли опасаться движения чайлдфри? Об этом и не...
 
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