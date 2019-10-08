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Интеллект собаки ничуть не выше, чем у других животных, - ученые

09.10.2019 20:36 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Интеллект собаки ничуть не выше, чем у других животных, - ученые
Фото из открытых источников

Комментарий «АиФ»: ученые опровергли миф о том, что у собак более высокий уровень интеллекта, чем у других животных.

Такой вывод сделали специалисты из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч. Исследователи сравнили когнитивные способности собак и иных домашних животных, а также изучили данные о хищниках и плотоядных животных.

Ученые также проанализировали больше 300 научных статей о свойствах и возможностях мозга животных. Профессор Стивен ЛЕА сделал вывод, что способности собак были переоценены. Ученый отмечает, что собаки неплохо справляются с некоторыми головоломками, но это так же хорошо удается другим животным, которых тоже можно обучать и дрессировать.

 
 
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ГОВОРЯТ, ЧТО ученые настаивают, будто у собак совсем не такой высокий интеллект, какой им приписывают люди…
 
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