Интеллект собаки ничуть не выше, чем у других животных, - ученые

Источник материала: Аргументы и факты

Комментарий «АиФ»: ученые опровергли миф о том, что у собак более высокий уровень интеллекта, чем у других животных.

Такой вывод сделали специалисты из Эксетерского университета и Кентерберийского университета Крайст Чёрч. Исследователи сравнили когнитивные способности собак и иных домашних животных, а также изучили данные о хищниках и плотоядных животных.

Ученые также проанализировали больше 300 научных статей о свойствах и возможностях мозга животных. Профессор Стивен ЛЕА сделал вывод, что способности собак были переоценены. Ученый отмечает, что собаки неплохо справляются с некоторыми головоломками, но это так же хорошо удается другим животным, которых тоже можно обучать и дрессировать.