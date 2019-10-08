Источник материала: Новости Волковыска

Совет Министров Беларуси утвердил график переноса рабочих дней в 2020 году. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства от 9 октября 2019 года № 688.

Согласно документу, рабочие дни в 2020 году переносятся с четверга 2 января на субботу 4 января (то есть на Новый год выходными будут 1 и 2 января), с понедельника 6 января на субботу 11 января (что даст три дня отдыха подряд - 5, 6 и 7 января).

Кроме того, предусмотрен перенос рабочего дня с понедельника 27 апреля на субботу 4 апреля. При этом выходными будут 25, 26, 27 и 28 апреля (Радуница).

Организациям предоставлено право с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.