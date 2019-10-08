Источник материала: Новости Волковыска

Обновленный стадион с полноразмерным искусственным футбольным полем откроют в Волковыске в 2020 году. Об этом сегодня во время пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ в Мостах сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов, передает БЕЛТА.

Волковыск - город с богатыми футбольными традициями. Впрочем, хорошего стадиона в районном центре нет. «Сейчас проблема, которая, как я знаю, волнует многих жителей города, решается. Запланирована модернизация стадиона местной СДЮШОР №1. Фактически Волковыск получит новый стадион», - отметил Владимир Кравцов.

Он подчеркнул, что между Гродненским облисполкомом и ассоциацией «Белорусская федерация футбола» был подписан меморандум о реконструкции стадиона. Также федерация и школа подписали соглашение о передаче на безвозмездной основе полноформатного искусственного покрытия для футбольного поля.

Сейчас разрабатывают проектно-сметную документацию, кроме того, решается вопрос включения реконструкции стадиона в областную инвестиционную программу на 2020 год.

Помимо поля планируется обустроить и современные беговые дорожки, сектора для метания и прыжков. Также после установки дополнительных трибун в два раза увеличится количество мест для зрителей. Оборудуют стадион и системами освещения.