Альтернативную службу могут начать засчитывать в стаж работы









10 октября состоится заседание 7-й сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва.





Sputnik в пресс-службе палаты представителей. "В первом чтении будут рассмотрены изменения в закон о правовом положении иностранцев, изменение законов по вопросам оплаты труда работников бюджетных организаций", - сообщилив пресс-службе палаты представителей.





В частности, планируется рассмотреть поправки в законодательство, которыми предлагается учитывать срок альтернативной службы в стаж работы в бюджетной организации.





Кроме этого, будут рассмотрены изменения в законы о психиатрической помощи, пожарной безопасности, племенном деле в животноводстве.









В двух чтениях будет рассмотрен проект закона "Об изменении Уголовного кодекса".





Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация ряда международных договоров.





Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы о Декрете президента 16 июля 2019 № 4, которым вносятся изменения в ряд декретов. Речь идет о приведении в соответствие документов в Новым налоговым кодексом







