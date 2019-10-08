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Американский политолог: Не думаю, что Россия легко переварит Беларусь

09.10.2019 19:58 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Американский политолог и автор книги «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма отметил, что создание конфедеративного государства путем объединения России и Беларуси – опасный ход событий для международных отношений.

«Это (создание конфедерации – Прим. ред.) увеличит размер российской территории и ВВП, а также военную мощь. Российская армия будет намного ближе к Восточной Европе, поэтому я думаю, что это опасных ход событий. Но не думаю, что Россия легко переварит Беларусь», – сказал Фрэнсис Фукуяма во время своего выступления на Форуме Бориса Немцова в Варшаве, передает Белсат.

В Варшаве 9-10 октября проходит ежегодный Форум Бориса Немцова — конференция, объединяющая политиков, активистов, представителей интеллигенции и журналистов, разделяющих либеральные ценности и заинтересованных в налаживании диалога между россиянами и европейцами. Форум посвящен наследию Бориса Немцова, бывшего первого вице-премьера правительства России и лидера оппозиции, убитого в 2015 году.
 
 
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Американский политолог и автор книги «Конец истории и последний человек» Фрэнсис Фукуяма отметил, что создание конфедеративного государства путем объединения...
 
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