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Кровавая драма: гродненец зарезал любовника жены, увидев их вместе в кровати
Источник материала: Партизан
Следователи устанавливают обстоятельства убийства жителя Гродно, тело которого было обнаружено на диване в одной из квартир в Гродно
Минувшей ночью в милицию от медиков поступило сообщение о том, что констатирована смерть 48-летнего мужчины. В квартире проживали мужчина и женщина, которые накануне поссорились.
Мужчина ушел из дома, но ночью решил вернуться. Зайдя в комнату, он увидел свою сожительницу лежащей на диване вместе с другим мужчиной.
"Из ревности схватил кухонный нож и нанес 48-летнему мужчине удары в область головы и тела, от которых потерпевший скончался", - сообщили
Испугавшись содеянного, он сбежал с места происшествия, но был задержан сотрудниками милиции.
В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. Установлено, что в момент нанесения ножевых ударов он находился в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина не был судим.
Следователями допрошен подозреваемый и свидетели, с участием подозреваемого в настоящий момент проводится очная ставка.
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Следователи устанавливают обстоятельства убийства жителя Гродно, тело которого было обнаружено на диване в одной из квартир в Гродно
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