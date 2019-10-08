От США до Индии. Из каких стран на работу в Беларусь едут айтишники

Источник материала: Tut.by

Департамент по миграции и гражданству МВД подсчитал, сколько и откуда к нам приехало иностранных айтишников за первое полугодие 2019 года на работу в Парк высоких технологий. Об этом сообщается на сайте ведомства. Мы посмотрели, откуда прибыло работников больше всего.



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Всего для работы в белорусском Парке высоких технологий за 6 месяцев приехало 524 человека. В лидерах по количеству приехавших оказалась Россия. Оттуда у нас будет работать 342 человека. Причем 34 специалиста из них — девушки. 76 айтишников приехало из Украины, 44 — из Казахстана и 14 — из Азербайджана.

Есть даже 7 айтишников, прилетевшим работать к нам из США и 4 из Индии. Из других стран приехало по 1−2 специалиста.

Впрочем, работа в Беларуси интересна не только айтишникам, но идругим специалистам. Напомним, на заработки в нашу страну в январе−марте этого года приехало 4239 работников из-за границы, сообщает Департамент по гражданству и миграции МВД. Это на 729 человек больше, чем за аналогичный период 2018 года. Из тенденций — китайцы, россияне и узбеки стали чаще искать работу в нашей стране, а украинцы — реже.