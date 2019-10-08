Минская «Юность» одержала первую в истории гостевую победу в хоккейной Лиге чемпионов

Источник материала: Tut.by

Минская «Юность» обыграла в гостевом матче хоккейной Лиги чемпионов финский клуб «Пеликанс» со счетом 4:2.



Фото: TUT.BY

Минчане пропустили уже на второй минуте, но этот гол только раззадорил «Юность», которая ответила сразу четырьмя точными бросками. Отличились Цыганов, Лопачук и оформивший дубль Стефанович.

На 51-й минуте Йилонен отыграл одну шайбу, но большее чемпион Беларуси сопернику не позволил.

Отметим, что «Юность» в третий раз выступает в Лиге чемпионов и одержала сейчас первую в истории гостевую победу.

В другом матче группы чешский «Тршинец» обыграл в овертайме швейцарскую «Лозанну» — 2:1 ОТ.

После пяти туров в активе «Лозанны» 9 очков, у «Тршинеца» и «Юности» — по 8, у «Пеликанс» — 5. При этом чешский клуб располагается выше минчан за счет лучшей разницы в личных встречах.

В последнем туре через неделю «Юность» примет «Пеликанс», а «Тршинец» сыграет в гостях с «Лозанной». В плей-офф выйдут две лучшие команды.