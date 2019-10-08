ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пассажиров Союзного государства ожидают новые льготы на железной дороге

09.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый термин, который станет сопровождать предложения при продаже железнодорожных билетов в кассах Беларуси с 10 октября, может добавить комфорта большинству путешественников, полагают в БЖД. Дело в том, что местное транспортное руководство приняло решение реализовать билеты на ряд маршрутов в Союзное государство по системе динамического ценообразования, сообщает БЕЛТА.

Прежде всего, это коснется международных линий Полоцк-Москва, Брест-Москва, а с 25 октября – поезда Гомель-Москва (с учетом группы Брест-Москва).

Что касается критериев, которые будут учитываться при формировании тарифа, то, прежде всего, это уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами.

При этом пересчет коэффициента занятости мест в вагоне и стоимости проезда будет осуществляться в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате билета. Согласно подсчетам экспертов, новая система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25% в зависимости от маршрута следования.

А при приобретении билета за пять дней и менее до отправления поезда предусмотрена надбавка к стоимости проезда в среднем от 4 до 9%, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Брест, Гомель
 
 
Ссылка на источник 61
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прежде всего, это коснется международных линий Полоцк-Москва, Брест-Москва, а с 25 октября – поезда Гомель-Москва.
 
Новости дня
Новости разные
 
Инструмент по цене дома в Валенсии. Титулованная скрипачка выступила на фестивале Башмета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика