Пассажиров Союзного государства ожидают новые льготы на железной дороге

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Новый термин, который станет сопровождать предложения при продаже железнодорожных билетов в кассах Беларуси с 10 октября, может добавить комфорта большинству путешественников, полагают в БЖД. Дело в том, что местное транспортное руководство приняло решение реализовать билеты на ряд маршрутов в Союзное государство по системе динамического ценообразования, сообщает БЕЛТА .

Прежде всего, это коснется международных линий Полоцк-Москва, Брест-Москва, а с 25 октября – поезда Гомель-Москва (с учетом группы Брест-Москва).

Что касается критериев, которые будут учитываться при формировании тарифа, то, прежде всего, это уровень процента занятости мест в вагоне соответствующего типа и сроки приобретения проездных документов пассажирами.

При этом пересчет коэффициента занятости мест в вагоне и стоимости проезда будет осуществляться в онлайн-режиме при каждом новом оформлении или возврате билета. Согласно подсчетам экспертов, новая система позволит пассажирам при заблаговременном планировании поездки оформить проездные документы со скидкой до 25% в зависимости от маршрута следования.

А при приобретении билета за пять дней и менее до отправления поезда предусмотрена надбавка к стоимости проезда в среднем от 4 до 9%, которая также варьируется в зависимости от процента занятых мест в вагоне.