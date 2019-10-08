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Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Все насосы разместили под землей на глубине около 3 метров. Это необходимо для того, чтобы вода зимой не замерзала.
Жители увидят, как почти с земли будут бить 19 струй, которые, кстати, планируют подсвечивать. Пока так называемый «сухой фонтан» – единственный в городе.
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Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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