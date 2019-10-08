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Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке

09.10.2019 21:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке

Все насосы разместили под землей на глубине около 3 метров. Это необходимо для того, чтобы вода зимой не замерзала.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке

Жители увидят, как почти с земли будут бить 19 струй, которые, кстати, планируют подсвечивать. Пока так называемый «сухой фонтан» – единственный в городе.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке


Сергей Шейко, начальник отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Клецкого райисполкома: 
Первые пробные струи мы запустим в этом году, чтоб проверить насколько это работоспособно. А полноценными красками фонтан заиграет уже в следующем году. Фонтан будет соединяться со всеми тротуарными дорожками, а вне рабочее время мы сможем его использовать как полноценную пешеходную зону.

Необычный «сухой фонтан» появится в Клецке


Кстати, средства на строительство фонтана собрали на районном субботнике. Благоустройство парка на этом не останавливается. Появился здесь прекрасный детский городок, а в этом году жители смогли оценить новую спортивную и танцевальную площадки.

Люди в материале: Сергей Шейко
 
 
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Новости Беларуси. В Клецким парке появится оригинальный фонтан. Он будет выглядеть, как красивый узор из тротуарной плитки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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