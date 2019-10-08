|
Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии
Источник материала: СТВ
Новости Германии. После инцидента со стрельбой в немецком Галле полицейские усилили контроль на вокзалах, аэропортах, а также у религиозных объектов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Расследованием происшествия занимается генеральная прокуратура.
Одного из стрелков удалось задержать. Пытаясь скрыться, он попал в аварию. Спецназ арестовал злоумышленника, а из багажника его авто было изъято оружие.
Второго подозреваемого сейчас разыскивают. В результате стрельбы у здания синагоги погибли 2 человека. Ещё двое получили ранения.
Также появилась информация, что на еврейском кладбище в Галле была взорвана ручная граната. Связаны ли эти инциденты – пока неясно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. После инцидента со стрельбой в немецком Галле полицейские усилили контроль на вокзалах, аэропортах, а также у религиозных объектов, сообщили в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)