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Саммит СНГ в Ашхабаде: что планируется обсудить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Ашхабаде 10-11 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Что запланировано в программе предстоящего форума? Съёмочная группа СТВ уже работает в Ашхабаде.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Дни интеграционного сотрудничества начнутся с заседания Совета министров иностранных дел СНГ. 10 октября главы внешнеполитических ведомств в Ашхабаде собираются активизировать партнёрские отношения между МИДами. На повестке – спортивные игры между странами СНГ.
У Беларуси, Азербайджана есть хороший опыт мультимодальных европейских стартов, а Туркменистан два года назад провел Азиаду – Олимпиаду между странами Азии и Африки. Опять же олимпийское наследие Сочи.
Министры иностранных дел обсудят усиление борьбы с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ и прекурсоров. Назревает необходимость создания совместной системы связи вооружённых сил. В поле зрения окажется и информационная безопасность государств Содружества. А 11 октября весь пакет документов попадёт на стол президентов, которые встретятся на саммите СНГ.
Леонид Качина, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Предстоящая пятница у президентов будет весьма насыщенная. Главы государств обсудят унификацию антикоррупционного законодательства, совместную борьбу с терроризмом и экстремизмом, информационный обмен между силовыми ведомствами. Будет выработано совместное коммюнике глав государств Содружества к народам стран СНГ и мировой общественности в связи с 75-летием Великой Победы.
На будущее сотрудничество будет нацелена Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве в формате СНГ. Экономические связи на полях саммита главы государств обсудят и на двусторонних встречах. Предварительно планируется такой формат общения между Александром Лукашенко и Гурбангулы Бердымухаммедовым. В 2019 году Туркменистан председательствует в СНГ. А по сложившийся традиции в алфавитном порядке – очередь за Узбекистаном.
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Новости Беларуси. В Ашхабаде 10-11 октября пройдет заседание Совета глав государств СНГ. Что запланировано в программе предстоящего форума? Съёмочная группа СТВ...
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