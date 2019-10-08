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В Беларуси помогут мигрантам в их добровольном возвращении домой
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вернуться домой станет проще. МВД, Госпогранкомитет Беларуси и Международная организация по миграции в Минске подписали протокол о сотрудничестве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В документе закреплен четкий алгоритм действий по добровольному возвращению иностранных граждан на родину или в страну постоянного законного проживания. Эта процедура – неотъемлемая часть гуманного регулирования миграционных процессов.
Между тем, многие переселенцы, попадая в сложную жизненную ситуацию, не знают, что есть такая возможность – приобрести билет в один конец на родину. Потому церемония подписания протокола дала старт и информационной кампании.
Зейнал Гаджиев, глава представительства Международной организации по миграции в Беларуси:
Игорь Печень, заместитель председателя Госпогранкомитета Беларуси:
Николай Мельченко, заместитель министра МВД Беларуси:
Кстати, подобная программа уже действовала в Беларуси с 2007 по 2011 год. Тогда помогли вернуться домой больше 140 иностранцам. Между тем, уже в этом году 15 мигрантов проявили интерес к этой процедуре.
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Новости Беларуси. Вернуться домой станет проще. МВД, Госпогранкомитет Беларуси и Международная организация по миграции в Минске подписали протокол о...
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