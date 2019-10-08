|
Внимание, ожидается сильный ветер! Где, когда, куда бежать?
09.10.2019 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Внимание Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 10 октября 2019 года ожидаются порывы сильного ветра 15 м/с.
фото - иллюстрация
Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться прогулок с детьми, будьте внимательны!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Внимание Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 10 октября 2019 года...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)