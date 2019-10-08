Внимание, ожидается сильный ветер! Где, когда, куда бежать?

Источник материала: Виртуальный Брест

Внимание Брестский городской отдел по ЧС предупреждает, что по данным метеорологической службы (ГУ «Брестоблгидромет») на территории г. Бреста 10 октября 2019 года ожидаются порывы сильного ветра 15 м/с.





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Рекомендуем не оставлять открытые окна и балконные двери, оставлять автотранспортные средства вблизи деревьев, рекламных щитов, воздержаться прогулок с детьми, будьте внимательны!



