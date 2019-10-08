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Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине

09.10.2019 22:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Когда спасатель не профессия, а призвание. В Воложине мужчина чудом выжил на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине

Его сосед по счастливой случайности оказался сотрудником МЧС. Еще до приезда бригады коллег, парень вынес пострадавшего из горящей квартиры и передал медикам. Мужчину уже перевели из реанимации.

Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине

Как сейчас себя чувствует пациент и какие эмоции от той ночи у спасителя – в материале Екатерины Чичеровой.

Люди в материале: Екатерина Чичерова, Андрей Трепашко
 
 
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Новости Беларуси. Когда спасатель не профессия, а призвание. В Воложине мужчина чудом выжил на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его сосед по...
 
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