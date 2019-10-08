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Только крик «Горим!» Сотрудник МЧС спас своего соседа на пожаре в Воложине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Когда спасатель не профессия, а призвание. В Воложине мужчина чудом выжил на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Его сосед по счастливой случайности оказался сотрудником МЧС. Еще до приезда бригады коллег, парень вынес пострадавшего из горящей квартиры и передал медикам. Мужчину уже перевели из реанимации.
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Новости Беларуси. Когда спасатель не профессия, а призвание. В Воложине мужчина чудом выжил на пожаре, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Его сосед по...
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