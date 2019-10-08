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«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Финал конкурса «Семья года Беларуси» соберёт 7 многодетных семей из всех регионов страны уже 12 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Чтобы попасть на заключительное состязание, предстояло пройти 3 этапа региональных испытаний. В финале кроме визитки, где нужно в творческой форме рассказать об истории своей семьи, предстоит разработать и собственный социальный проект.
После двух месяцев репетиций в семье Николаевых запели все. Мать Елена, папа Николай и пятеро детей.
Андрей Николаев:
А начиналось все с малого. Многодетная мама решила поучаствовать в районном конкурсе. Затем семья Николаевых победила и на городском этапе. Теперь на кону победа в масштабах страны.
Сергей Николаев:
За право представить область на республиканском конкурсе Николаевым пришлось бороться почти с тремя десятками многодетных семей. Взяли искренностью и оптимизмом, говорят организаторы.
Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома:
Инна Наумовец, педагог по вокалу:
Станислава Николаева:
Елена Николаева:
Финал конкурса «Семья года» пройдёт в Минске уже в эту субботу. Организаторы обещают – скучно не будет.
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Новости Беларуси. Финал конкурса «Семья года Беларуси» соберёт 7 многодетных семей из всех регионов страны уже 12 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24...
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