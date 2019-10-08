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«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

09.10.2019 22:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Финал конкурса «Семья года Беларуси» соберёт 7 многодетных семей из всех регионов страны уже 12 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Чтобы попасть на заключительное состязание, предстояло пройти 3 этапа региональных испытаний. В финале кроме визитки, где нужно в творческой форме рассказать об истории своей семьи, предстоит разработать и собственный социальный проект.

Как готовится к конкурсу семья Николаевых из Могилёва, расскажет Ирина Недобоева.

После двух месяцев репетиций в семье Николаевых запели все. Мать Елена, папа Николай и пятеро детей.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Андрей Николаев:
На самом деле этот конкурс нас очень сплотил. Много времени проводим вместе.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

А начиналось все с малого. Многодетная мама решила поучаствовать в районном конкурсе. Затем семья Николаевых победила и на городском этапе. Теперь на кону победа в масштабах страны.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Сергей Николаев:
Наша мама любит авантюры, но это всегда заканчивается очень хорошо и поучительно для нас. Поэтому мы с удовольствием принимаем участие.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

За право представить область на республиканском конкурсе Николаевым пришлось бороться почти с тремя десятками многодетных семей. Взяли искренностью и оптимизмом, говорят организаторы.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Вероника Демидова, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Могилёвского облисполкома:
Это попытка показать, что жизнь в большой семье, она не только сложная. Ещё и радостная, творческая.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Инна Наумовец, педагог по вокалу:
Они друг другу помогают, подшучивают. Это приятно, заряжает даже меня саму энергией.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»


Ирина Недобоева, корреспондент:
Идут последние репетиции. Николаевы прогоняют на сцене визитку и социальный проект. Всего за 7 минут им предстоит познакомить зрителей со своей семьей. Конечно, с нотками творчества. А вот сам проект пока держится в секрете.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»
 
Татьяна Шерстнёва, режиссёр:
Каждая репетиция – это позитивные эмоции, тёплые, душевные. Семейные. С этой семьёй работать легко. Они достойны представить Могилевскую область на конкурсе.

Чтобы подготовиться как следует, Николаевы даже взяли тайм-аут на работе и в школе. Младшая Стася признается: уже скучает по одноклассникам, но поучаствовать в финале конкурса теперь дело чести.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Станислава Николаева:
Со своими братиками и сестричками мы рассказываем про нашу большую и дружную семью.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»


Олеся Николаева:
Если вас много, вы друг за друга цепляетесь, дорожите. Это здорово.

«Наша мама любит авантюры». Семья из Могилёва готовится к конкурсу «Семья года Беларуси»

Елена Николаева:
Получился, действительно, классный проект. Работали на полную мощность, с радостью.

Финал конкурса «Семья года» пройдёт в Минске уже в эту субботу. Организаторы обещают – скучно не будет.

Люди в материале: Ирина Недобоева, Сергей Николаев, Олеся Николаева, Вероника Демидова, Инна Наумовец, Татьяна Шерстнёва, Елена Николаева
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Финал конкурса «Семья года Беларуси» соберёт 7 многодетных семей из всех регионов страны уже 12 октября в Минске, сообщили в программе Новости «24...
 
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