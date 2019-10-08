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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло своим рижским одноклубникам
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минское «Динамо» с поражения начинает свою очередную гостевую серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Команда Крэйга Вудкрофта уступила рижским одноклубникам. Все решил провальный первый период, в котором «динамовцы» из столицы Латвии трижды поразили ворота Никиты Толопило. Для которого этот поединок стал дебютным в КХЛ.
Еще до первого перерыва минчане одну шайбу отыграли. Отличился Ерёменко, а в середине уже третьего периода Андрей Костицын сократил отставание до минимума. Но спасти встречу не удалось. «Бело-синие» уступают – 2:3.
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Новости Беларуси. Минское «Динамо» с поражения начинает свою очередную гостевую серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Команда Крэйга...
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