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КХЛ. Минское «Динамо» проиграло своим рижским одноклубникам

09.10.2019 23:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минское «Динамо» с поражения начинает свою очередную гостевую серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

КХЛ. Минское «Динамо» проиграло своим рижским одноклубникам

Команда Крэйга Вудкрофта уступила рижским одноклубникам. Все решил провальный первый период, в котором «динамовцы» из столицы Латвии трижды поразили ворота Никиты Толопило. Для которого этот поединок стал дебютным в КХЛ.

Еще до первого перерыва минчане одну шайбу отыграли. Отличился Ерёменко, а в середине уже третьего периода Андрей Костицын сократил отставание до минимума. Но спасти встречу не удалось. «Бело-синие» уступают – 2:3.

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Новости Беларуси. Минское «Динамо» с поражения начинает свою очередную гостевую серию в чемпионате КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Команда Крэйга...
 
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