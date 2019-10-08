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В Германии второй раз за день открыли стрельбу
Источник материала: СТВ
Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где днём было совершено нападение на синагогу.
Они попытались отобрать машину у таксиста. Мужчина оказал сопротивление и был ранен.
По информации некоторых СМИ, на таксиста напали те же люди, что обстреляли синагогу, однако официального подтверждения этому нет.
Стало известно, что один из террористов вёл прямую трансляцию своих действий. Он направился в Галле, закидал еврейское кладбище гранатами, после чего открыл огонь сначала по храму, а затем по закусочной.
В результате нападения погибли 2 человека, ещё двое пострадали.
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Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге,...
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