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В Германии второй раз за день открыли стрельбу

09.10.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге, расположенном в 15 км от Галле, где днём было совершено нападение на синагогу.

В Германии второй раз за день открыли стрельбу

Они попытались отобрать машину у таксиста. Мужчина оказал сопротивление и был ранен.

По информации некоторых СМИ, на таксиста напали те же люди, что обстреляли синагогу, однако официального подтверждения этому нет.

В Германии второй раз за день открыли стрельбу

Стало известно, что один из террористов вёл прямую трансляцию своих действий. Он направился в Галле, закидал еврейское кладбище гранатами, после чего открыл огонь сначала по храму, а затем по закусочной.

Удалось задержать мужчину, устроившего стрельбу у синагоги в Германии

В результате нападения погибли 2 человека, ещё двое пострадали. 

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Новости Германии. Вторая за день стрельба произошла в Германии,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Злоумышленники открыли огонь в городе Ландсберге,...
 
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