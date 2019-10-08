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Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сборная Беларуси 10 октября в рамках квалификации к Евро – 2020 сыграет с командой Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Напомним, что 6 сентября на выезде в Таллине наши футболисты одержали победу – 2:1, а в предстоящем матче постараются закрепить результат.
Состоялась пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной, а чуть позже прошла открытая тренировка команды. По сравнению с выездными матчами, «белокрылые» обновились: из вратарей добавились Антон Чичкан и Егор Хаткевич. У защитников – Александр Мартынович, Олег Веретило. А в полузащитниках – Павел Савицкий. Из нападающих сейчас в ростере Денис Лаптев и Виталий Лисакович.
Наставник сборной подчеркнул, что предстоящие матчи очень важны. Они помогут определиться с основой команды, которая сыграет в плей-офф Лиги наций будущей весной.
Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
Евгений Яблонский, игрок сборной Беларуси по футболу:
Напомним, матч состоится завтра на стадионе «Динамо». Старт игры в 19:00.
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси 10 октября в рамках квалификации к Евро – 2020 сыграет с командой Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Напомним, что 6...
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