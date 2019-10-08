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Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»

09.10.2019 22:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сборная Беларуси 10 октября в рамках квалификации к Евро – 2020 сыграет с командой Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 

Напомним, что 6 сентября на выезде в Таллине наши футболисты одержали победу – 2:1, а в предстоящем матче постараются закрепить результат.

Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»

Состоялась пресс-конференция главного тренера и одного из игроков сборной, а чуть позже прошла открытая тренировка команды. По сравнению с выездными матчами, «белокрылые» обновились: из вратарей добавились Антон Чичкан и Егор Хаткевич. У защитников – Александр Мартынович, Олег Веретило. А в полузащитниках – Павел Савицкий. Из нападающих сейчас в ростере Денис Лаптев и Виталий Лисакович.

Наставник сборной подчеркнул, что предстоящие матчи очень важны. Они помогут определиться с основой команды, которая сыграет в плей-офф Лиги наций будущей весной.

Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»

Михаил Мархель, главный тренер сборной Беларуси по футболу:
С большим уважением относимся к команде соперника, к команде Эстонии. Отпечаток будет накладывать то, что мы играем дома, при своих зрителях. Я думаю, что тактика и стратегия у нас не поменяется, постараемся играть в атаку и совершенствовать те моменты, которые у нас получались в Таллине.

Михаил Мархель о матче с эстонцами: «Постараемся играть в атаку»

Евгений Яблонский, игрок сборной Беларуси по футболу:
Я думаю, что победа есть победа, и люди получили немножко положительных эмоций. Завтра мы будем ждать много болельщиков, хорошую поддержку. Это будет передавать нам больше сил, эмоций, а они нам помогут в завтрашней игре.

Напомним, матч состоится завтра на стадионе «Динамо». Старт игры в 19:00.

Люди в материале: Михаил Мархель, Евгений Яблонский
 
 
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Новости Беларуси. Сборная Беларуси 10 октября в рамках квалификации к Евро – 2020 сыграет с командой Эстонии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  Напомним, что 6...
 
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