Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Источник материала: Полымя

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2019 года стали Джон Гуденаф, М. Стэнли Уиттингем и Акира Ёсино, сообщается в официальном Twitter-аккаунте премии .





Нобелевская премия по химии в этом году присуждена за развитие технологий литий-ионных батарей. Эти батареи произвели революцию в нашей жизни и сегодня используются повсеместно — от мобильных телефонов до ноутбуков и электромобилей, говорится в пресс-релизе на сайте премии. Своей работой лауреаты премии по химии в этом году заложили основу беспроводного общества без ископаемого топлива. Батареи также позволили разработать электромобили дальнего радиуса действия и аккумулировать энергию из возобновляемых источников, таких как солнечная и ветровая энергия.

Джон Гуденаф — американский ученый, специалист в области физики и материаловедения. Он удвоил потенциал литиевой батареи, создав необходимые условия для создания значительно более мощной и полезной батареи. М. Стэнли Уиттингем — англо-американский химик, профессор химии Бингемтонского университета. В начале 1970-х годов ученый использовал огромный потенциал лития для высвобождения внешнего электрона во время разработки первой функциональной литиевой батареи. Акира Ёсино — японский ученый-химик. Ему удалось устранить чистый литий из батареи, вместо него он стал использовать исключительно ионы лития, которые являются более безопасными.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по химии стали Фрэнсис Арнольд (США), Джордж Смит (США) и Грегори Винтер (Великобритания) за исследования в области эволюции ферментов и отображения пептидов и антител.

В период с 1901 по 2018 год были вручены 110 Нобелевских премий по химии. За все время существования этой премией были награждены пять женщин. Единственный человек, английский биохимик Фредерик Сенгер, был удостоен Нобелевской премии по химии дважды, в 1958 и 1980 годах. 35 лет — возраст самого молодого лауреата, Фредерика Жолио-Кюри, который был удостоен Нобелевской премии в 1935 году. Самый возрастной лауреат Нобелевской премии по химии — американский химик-аналитик Джон Беннетт Фенн. В 2002 году его наградили премией в возрасте 85 лет.

Нобелевская неделя стартовала 7 октября с оглашения имен лауреатов в области физиологии и медицины. 8 октября были названы обладатели премии по физике, 10 октября вручат премию по литературе, 11 октября назовут обладателя Нобелевской премии мира. Лауреата Нобелевской премии по экономике объявят 14 октября.

Источник: БелТА