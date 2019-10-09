Трамп раскритиковал нападение Турции на Сирию. Совбез ООН созывает заседание

Текст заявления Трампа: "Сегодня утром Турция, член НАТО, вторглась в Сирию. Соединенные Штаты не поддерживают это нападение и сообщили Турции, что эта операция - плохая идея".





Детали: Инициаторами заседания СБ ООН, которое вероятно состоится 10 октября, выступили Великобритания, Франция, Германия, Бельгия, Польша.





Что было раньше: 8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган начал военную операцию против курдских сил YPG (принадлежат к SDF), которых Турция считает террористами.





Наступление началось после того, как Трамп объявил о прекращении поддержки курдов.





"Наша миссия - предотвратить создание коридора террора через нашу южную границу и принести мир в регион", - подчеркнул Эрдоган.









Предыстория:





7 октября Белый дом объявил, что военные США не будут участвовать в запланированном Турцией наступлении в северной Сирии и оставляют позиции у турецкой границы.





Однако в заявлении не было никакого упоминания о курдских отрядах YPG, которые до сих пор получали сильную поддержку со стороны США и помогали американцам в борьбе с "Исламским государством".





В тот же день Трамп написал в Твиттере: "Пришло время ... вернуть наших солдат домой. Мы будем бороться там, где нам выгодно, и бороться только до победного конца".