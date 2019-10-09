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В Солигорске тепло встретили ансамбль народной песни «Бяседа». Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

26 сентября 2019 года Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» выступил во Дворце культуры г. Солигорска. Его художественный руководитель — народный артист Беларуси композитор Леонид Захлевный.



Концертные программы ансамбля — это своеобразный театр песни с разнообразным чередованием хоровых, инструментальных и сольных номеров, музыкальное содержание которых дополняется многоцветием народных костюмов.



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Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «БЯСЕДА» — один из самых современных популярных творческих коллективов Беларуси. Его песни широко известны в нашей стране и за рубежом. Пожалуй, нет в республике такого райцентра, где не выступала «БЯСЕДА». И всегда во всех залах на ее концертах – аншлаг! «Бяседу» можно сравнить с театром, на концертах не просто звучат песни, на сцене чередуются хоровые, инструментальные и сольные номера. Их музыкальное содержание дополнялось многоцветьем народных костюмов. К тому же каждый из участников ансамбля – профессионал высокого класса, талантливый артист, настоящая звезда.















Выступления коллектива «Бяседа» всегда яркие и запоминающиеся. Концерт в Солигорске не стал исключением. Колоритным артистам удалось превратить обычный концерт в своеобразную театральную постановку с гармоничной сменой хоровых, сольных и инструментальных номеров. Музыканты высокого уровня искренне наслаждались тем, что они делают на радость людям.













Удивительно, как быстро они нашли подход к зрителям, которые с удовольствием подпевали знаменитым песням «Хлеб ды соль» и «Родная хата».



Солигорчане приняли гостей очень тепло. И, возможно, в этот вечер каждый пришедший на концерт смог по достоинству оценить всю красоту белорусской песни. Весь концерт жители и гости г. Солигорска пытались сдерживать себя и не пуститься в пляс. Но во время последней композиции «Чарка на пасашок» равнодушно сидеть было просто невозможно…



Люди остались под большим впечатлением от выступления заслуженного коллектива.

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