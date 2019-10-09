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В Солигорске тепло встретили ансамбль народной песни «Бяседа».
10.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
27 сентября 2019 12:21 1773
В Солигорске тепло встретили ансамбль народной песни «Бяседа».
26 сентября 2019 года Заслуженный коллектив Республики Беларусь ансамбль народной музыки «Бяседа» выступил во Дворце культуры г. Солигорска. Его художественный руководитель — народный артист Беларуси композитор Леонид Захлевный.
СПРАВОЧНО:
Выступления коллектива «Бяседа» всегда яркие и запоминающиеся. Концерт в Солигорске не стал исключением. Колоритным артистам удалось превратить обычный концерт в своеобразную театральную постановку с гармоничной сменой хоровых, сольных и инструментальных номеров. Музыканты высокого уровня искренне наслаждались тем, что они делают на радость людям.
Удивительно, как быстро они нашли подход к зрителям, которые с удовольствием подпевали знаменитым песням «Хлеб ды соль» и «Родная хата».
Люди остались под большим впечатлением от выступления заслуженного коллектива.
Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».
©Информационный отдел
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27 сентября 2019 12:21 1773 В Солигорске тепло встретили ансамбль народной...
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