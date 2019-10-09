В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.

К 95-летию Солигорского района его жителям приготовили множество интересных мероприятий. Одно из них очень молодёжное, креативное и в духе времени. Так, 27 сентября в 17:00 в сквере Семьи, Любви и Верности пройдут соревнования между любителями прокатиться на скейте, самокате и ВМХ-те.

Прошлые соревнования получились очень запоминающимися. Ещё бы, экстремалы умудрились перепрыгнуть через генерального директора ОАО «Беларуськалий» Ивана Головатого.



Что же ожидает зрителей и любителей эстрима на этот раз? Не сомневайтесь, будет весело. А скейтерам, самокатерам и ВМХ-терам нужно не забыть подать заявку.



Регистрация начнётся в 16. 00. Вперёд, покажите городу и району, насколько важны, красивы и интересны уличные виды спорта.

