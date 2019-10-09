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В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.
10.10.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
26 сентября 2019 18:29 1230
В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.
К 95-летию Солигорского района его жителям приготовили множество интересных мероприятий. Одно из них очень молодёжное, креативное и в духе времени. Так, 27 сентября в 17:00 в сквере Семьи, Любви и Верности пройдут соревнования между любителями прокатиться на скейте, самокате и ВМХ-те.
Прошлые соревнования получились очень запоминающимися. Ещё бы, экстремалы умудрились перепрыгнуть через генерального директора ОАО «Беларуськалий» Ивана Головатого.
Подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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26 сентября 2019 18:29 1230 В Солигорске пройдут соревнования скейтеров,...
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