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В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.

10.10.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


26 сентября 2019 18:29 1230

В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.

Автор: Эдуард Кидяев.

К 95-летию Солигорского района его жителям приготовили множество интересных мероприятий. Одно из них очень молодёжное, креативное и в духе времени. Так, 27 сентября в 17:00 в сквере Семьи, Любви и Верности пройдут соревнования между любителями прокатиться на скейте, самокате и ВМХ-те.

В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.

Прошлые соревнования получились очень запоминающимися. Ещё бы, экстремалы умудрились перепрыгнуть через генерального директора ОАО «Беларуськалий» Ивана Головатого.

Что же ожидает зрителей и любителей эстрима на этот раз? Не сомневайтесь, будет весело. А скейтерам, самокатерам и ВМХ-терам нужно не забыть подать заявку.

Регистрация начнётся в 16. 00. Вперёд, покажите городу и району, насколько важны, красивы и интересны уличные виды спорта.

В Солигорске пройдут соревнования скейтеров, самокатеров и ВМХ-теров! АНОНС.

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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26 сентября 2019 18:29 1230 В Солигорске пройдут соревнования скейтеров,...
 
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