Источник материала: Новости Волковыска

С 2020 года в городах и районах начнется строительство многоквартирных домов, в которых для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электроэнергия. Первый из них возведут в Слониме, уже разрабатывается проектно-сметная документация. Затем такие дома появятся в Гродно, Лиде, Сморгони, Волковыске, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов на пресс-конференции для региональных и республиканских СМИ в Мостах.

«Интерес к этой теме отмечаем и по росту количества обращений граждан по поводу подключения и использования электричества для отопления и горячего водоснабжения. С начала года поступило свыше 1 тыс. подобных заявлений, чаще всего из частного сектора», - отметил Владимир Кравцов.

Прорабатываются и вопросы создания предприятий в регионе, где для производства необходимо использование электроэнергии.