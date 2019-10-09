С 2020 года в городах и районах начнется строительство многоквартирных домов, в которых для отопления и горячего водоснабжения будет использоваться электроэнергия. Первый из них возведут в Слониме, уже разрабатывается проектно-сметная документация. Затем такие дома появятся в Гродно, Лиде, Сморгони, Волковыске,
«Интерес к этой теме отмечаем и по росту количества обращений граждан по поводу подключения и использования электричества для отопления и горячего водоснабжения. С начала года поступило свыше 1 тыс. подобных заявлений, чаще всего из частного сектора», - отметил Владимир Кравцов.
Прорабатываются и вопросы создания предприятий в регионе, где для производства необходимо использование электроэнергии.