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Проверили знания: более 100 тыс. россиян написали экономический диктант
10.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Когда изобрели бумажные деньги или как не допустить личного банкротства? Сегодня около 100 тысяч россиян написали экономический диктант. Впервые к акции присоединилась Беларусь, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко.
Финансовый университет – одна из 30 московских площадок, на которых сегодня пишут экономический диктант. Будущий финансист Гарри уже третий раз участвует во всероссийской акции. Знает свои слабые места, к диктанту готовился целенаправленно.
«В основном это количественные задачи, в которых нужно считать. Они находятся в конце диктанта», – рассказал студент Гарри Кашпер.
Но даже на эти нехитрые операции времени почти нет. За час нужно ответить на 20 вопросов. Каждые три минуты новое задание появляется на мониторе. Выбрать нужно из пяти вариантов либо один, либо несколько правильных ответов. Списать не дают волонтеры.
«Наша задача состоит в том, чтобы следить за честностью проведения экзамена, чтобы студенты не списывали со шпаргалок, не подглядывали в телефоны. Если мы это заметим, то студент будет исключен», – рассказала волонтер Юлия Пыркина.
Не из вуза, а только с диктанта. В соседнем зале знания проверяют школьники.
К экономическому диктанту в этом году впервые присоединилась Беларусь. Площадку для проверки знаний предоставил Гомельский госуниверситет.
После экзамена каждый получает сертификат участника. Тех, кто по итогам диктанта наберет более 95 баллов из 100, наградят ценными подарками.
Проверить свои знания по экономике также можно в режиме онлайн. На сайте Вольного экономического общества есть третий, самый простой вариант диктанта. Написать его можно до конца дня.
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Впервые к акции, которая проводится в третий раз, присоединилась Беларусь.
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