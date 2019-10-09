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Проверили знания: более 100 тыс. россиян написали экономический диктант

10.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Когда изобрели бумажные деньги или как не допустить личного банкротства? Сегодня около 100 тысяч россиян написали экономический диктант. Впервые к акции присоединилась Беларусь, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Алексей Дашенко.

Финансовый университет – одна из 30 московских площадок, на которых сегодня пишут экономический диктант. Будущий финансист Гарри уже третий раз участвует во всероссийской акции. Знает свои слабые места, к диктанту готовился целенаправленно.

«В основном это количественные задачи, в которых нужно считать. Они находятся в конце диктанта», – рассказал студент Гарри Кашпер. 

Студент не оговорился. Это, пожалуй, единственный диктант, который не пишут под диктовку.

«Можно, конечно, назвать это тестированием, но мы ушли от этого. Потому что тогда это похоже на ЕГЭ, но это не ЕГЭ. По сути, это такой жанр, в котором нужно, как в диктанте, слова правильно написать или правильные буквы вставить», – пояснил президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.

Но даже на эти нехитрые операции времени почти нет. За час нужно ответить на 20 вопросов. Каждые три минуты новое задание появляется на мониторе. Выбрать нужно из пяти вариантов либо один, либо несколько правильных ответов. Списать не дают волонтеры.

«Наша задача состоит в том, чтобы следить за честностью проведения экзамена, чтобы студенты не списывали со шпаргалок, не подглядывали в телефоны. Если мы это заметим, то студент будет исключен», – рассказала волонтер Юлия Пыркина.

Не из вуза, а только с диктанта. В соседнем зале знания проверяют школьники.
У них вопросы попроще. Например, когда Россия должна войти в пятерку наиболее развитых стран. Дано пять вариантов ответов. Правильный – 2023-й.

К экономическому диктанту в этом году впервые присоединилась Беларусь. Площадку для проверки знаний предоставил Гомельский госуниверситет.

«Мы приняли эту инициативу и в последующие годы, скорее всего, будем соорганизаторами данной акции. Будем помогать в подарках и в привлечении участников. Эта площадка является первой в Беларуси. В дальнейшем, возможно, присоединятся и другие города Республики Беларусь», – отметила сотрудник Российского центра науки и культуры в Гомеле Кристина Люцинга. 

После экзамена каждый получает сертификат участника. Тех, кто по итогам диктанта наберет более 95 баллов из 100, наградят ценными подарками.

Проверить свои знания по экономике также можно в режиме онлайн. На сайте Вольного экономического общества есть третий, самый простой вариант диктанта. Написать его можно до конца дня.
 



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Теги: Гомель
 
 
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Впервые к акции, которая проводится в третий раз, присоединилась Беларусь.
 
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