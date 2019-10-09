Эх, покачу! Что нужно знать о магазинных тележках и корзинках?

Источник материала: Аргументы и факты

Перевозка детей в тележках может быть не безопасна для них самих. ©

ПО ЖЕЛАНИЮ

Вопросы о магазинных тележках и корзинках у нас в стране регулируются прежде всего правилами торговли и общественного питания. В них указано, что тележка для покупок – это тележка, предназначенная для отбора и транспортировки товаров покупателями в магазинах самообслуживания. Корзина для покупок – корзина, предназначенная для отбора и переноса товаров покупателями в магазинах самообслуживания до места упаковывания покупателем приобретенных товаров. Корзины могут быть пластиковыми или железными.

При этом инвентарную корзину покупатель может брать по желанию. Равно как и выносить за линию касс. Раньше магазины радели за сохранность инвентаря и стимулировали покупать пакеты. Сейчас корзины и тележки можно перемещать до камер хранения, а иногда даже до парковки.

В некоторых крупных магазинах корзинки оснащают защитными элементами, так что за пределы торгового зала вынести их едва ли удастся. А вот с тележками сложнее. Поскольку тележку можно докатить до парковки, часть людей пользуются этим и увозят ее гораздо дальше – к себе домой. К примеру, одна из крупных торговых сетей Минска ежегодно недосчитывается порядка сотни тележек. Чаще всего их увозят из магазинов на окраинах в летний период.

Стоимость пластмассовой корзинки не такая высокая, чтобы магазин искал каждого нерадивого покупателя. В среднем она стоит 5-10 рублей. Однако сейчас практически везде ведется видеонаблюдение, и в случае поимки такому клиенту грозит административная ответственность. За мелкое хищение в Беларуси предусмотрено наказание в виде штрафа от 2 до 30 базовых величин (сейчас 1 БВ – 25,5 руб.) или административный арест. Поэтому купить такую же корзинку, как в магазине, для собственных нужд выгоднее и не составит особого труда, интернет-магазины предоставляют такую возможность.

Стоимость тележки гораздо выше – в среднем около 100 рублей в зависимости от ее объема. Однако и штраф в случае хищения будет выше. Часть магазинов использует залоговую систему, но в данном случае она вряд ли эффективна, так как залог слишком маленький, а брать тележку за 100 рублей никто не будет.



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ПРОВЕРКА ПРОЧНОСТИ

Пластмассовая магазинная корзинка выдерживает в среднем до 20 кг веса, тележка может справиться с весом и до 100 кг. Но все зависит от их типа.

Поломка корзинки – явление редкое, производители делают их надежными. Запас прочности в них такой, что покупатель физически не сможет наполнить ее до критической массы. Хотя бывает всякое. Но за треснутую корзинку или отвалившиеся ручки покупатель вряд ли понесет ответственность, если только он не сделал это намеренно.

С МЕСТОМ ДЛЯ РЕБЕНКА

Некоторые тележки оснащены специальным местом для ребенка. Эта норма конкретно не прописана в законодательстве, но многие торговые сети на свое усмотрение разрешают перевозить маленьких покупателей в тележке. Если администрация решает, что делать этого нельзя, то при входе в магазин или на стенде информации должно быть объявление о данном запрете.

Тем не менее, перевозка детей в таких тележках может быть небезопасна для них самих. Балующийся ребенок может уронить тележку – если его накроет весом лежащих с ней продуктов, травмы не избежать. Так, в США власти всерьез обеспокоены детским травматизмом в супермаркетах – в 80% случаев дети ранят себя о тележки, в которые их сажают родители, и попросту вываливаются оттуда.

А в Австралии, например, произошел довольно опасный случай. Молодая мама отправилась в магазин, взяв с собой 10-месячного сына, и посадила того в тележку. На следующий день ребенок попал в реанимацию. У него обнаружили аденовирус, ротавирус, сальмонеллу и менингит. Для малышей такой набор болезней особенно опасен. А все из-за того, что тележка была грязная, ее не продезинфицировали.

Кстати, полочки, которые все считают местом для малышей, на самом деле предназначены для… дамских сумок.

К слову, по закону в магазин можно приходить с детской коляской. Продавец не вправе препятствовать входу покупателей в торговый зал с собственными вещами, а коляска – вещь покупателя. Но класть в нее товары до момента их оплаты запрещено. По закону при продаже товаров методом самообслуживания отбор товаров покупателями в сумки, пакеты, портфели и иные подобные принадлежащие покупателям вещи не производится.



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ЧИСТОТА

Следить за чистотой корзинок и тележек обязаны работники магазина. Однако провести полноценную их дезинфекцию после каждого покупателя невозможно. Поэтому хлеб лучше сначала положить в упаковку, а лишь затем в корзинку или тележку.

Продавец обязан предоставлять покупателям корзины или тележки для покупок. Но если покупатель их не взял, то все покупки должен носить в руках.