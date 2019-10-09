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«В этом году забор снесли». Брестчане жалуются на бронетехнику, которая носится под окнами их дач

10.10.2019 07:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Брестские дачники обеспокоены тем, что по центральной улице их садовых товариществ носится бронетехника военных.

Поводом для обращения в редакцию стало популярное видео, которое появилось в Сети летом. На записи было видно, как в Бресте военная техника проезжает через асфальтированную дорогу по заранее уложенным покрышкам, чтобы не портить дорожное покрытие. Пользователей Сети ролик впечатлил, в комментариях они высказывали свое восхищение ответственностью брестских военных.

Видео: Добрый Жук

А вот жители нескольких брестских садовых товариществ, которые находятся недалеко от участка, где было снято видео, не стали хвалить армейцев — и на то были причины.

«К сожалению, на видео не показано, что происходит в двухстах метрах от этого, — написал нам брестчанин Павел. — А там живут люди, гуляют дети — и носится военная техника на огромной скорости. Мы просили руководство части, чтоб участок дороги в 500 метров они проходили на нормальной скорости».

Как объяснил Павел, маршрут военных колонн пролегает по улице Танковой, которая проходит через несколько садовых товариществ: «Вымпел», «Сигнал-2009», «Восток-2009», «Мара».

— Тут дело даже не в том, что военные ездят, а в том, как они ездят, — рассказал читатель. — В этом году соседу забор снесли — приезжали потом военные, восстанавливали. А дорога у нас грунтовая, узкая. Это же опасно. Да и люди после каждого их проезда должны с лопатами выходить и ямы зарывать. А ведь мы сами грейдер нанимаем, чтобы дорогу ровнять. Ну если вы тут носитесь постоянно, то хоть раз взяли бы и грейдером прошлись.

Как выяснилось, по улице Танковой пролегают маршруты 48-го отдельного батальона радиоэлектронной борьбы и 111-й гвардейской артиллерийской бригады, которые дислоцируются в Красном Дворе. В беседе с TUT.BY военные подчеркнули, что проезжают мимо дачников не «постоянно», а несколько раз в год.


Фото читателя

— Периодически мы там проезжаем на учения: станция погрузки находится в микрорайоне Южный. Учения бывают два раза в год в нашей бригаде. В этом году мы выезжали на станцию погрузки в конце августа, возвращались в конце сентября. Аналогичная ситуация весной. Чтобы мы там каждый месяц катались — такого однозначно нет. Один раз проехала колонна и обратно вернулась. Там, где мы пересекаем асфальт, укладываем шины, чтобы не повредить дорожное полотно, — сообщили TUT.BY в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде.


Фото читателя

Военные также добавили, что маршрут передвижений они составляют и согласовывают с городскими властями:

— Другого маршрута и нет. И не мы определяем — где захотели, там поехали. Все согласовано с городскими властями. Мы не имеем права отклониться куда-либо. Кроме того, ВАИ сопровождает, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

В бригаде также отметили, что при передвижении техники соблюдают все необходимые меры предосторожности, а с военнослужащими проводят инструктаж.

— Водителей всех инструктируем. Они не могут ехать быстро потому, что машина потеряет управляемость. По всем нормативам для гусеничной техники максимальная скорость 20 км/ч — и это между населенными пунктами, а в населенных пунктах и того меньше, — подчеркнули в 111-й гвардейской артиллерийской бригаде.

 
Теги: Брест
 
 
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Говорят, что в этом году водитель самоходки не справился с управлением и снес забор.
 
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