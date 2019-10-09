За другую сборную. Кто из белорусов сменил спортивное гражданство?

Источник материала: Аргументы и факты

К СОСЕДЯМ И В АВСТРАЛИЮ

Смена спортивного гражданства сегодня далеко не редкость. Кто-то не может пробиться в основную команду у себя на родине и ищет счастья за рубежом, кого-то не устраивают условия тренировок или зарплата, часть спортсменов вынуждают к смене гражданства семейные обстоятельства.

В основном белорусские спортсмены уходят под знамена близких нам географически и по менталитету стран – России, Украины, Польши, Казахстана. Однако были случаи, когда наши атлеты отправлялись в Финляндию, Францию, Германию, Швецию, Турцию и даже Австралию.

В 1999 году белорусский легкоатлет Дмитрий Марков, который уже тогда входил в элиту прыжков с шестом, принял решение переехать на Зеленый континент. Причиной называют то, что спортсмен не нашел общего языка с нашей федерацией. В составе новой сборной он стал чемпионом мира. Интересно, что в команде Беларуси в 1998 году Марков преодолел планку в 6 метров. Выше него в нашей стране на официальных соревнованиях до сих пор никто не прыгал.

ХОККЕЙ

По статистике, чаще всего из-за смены гражданства сборная Беларуси не досчитывалась гандболистов, волейболистов и хоккеистов.

В 2017 году белорусских любителей хоккея буквально шокировала новость о том, что Андрей Стась принял решение получить российское гражданство. Еще бы: паспорт сменил капитан, один из сильнейших нападающих национальной команды и игрок, признанный в 2016 году лучшим хоккеистом Беларуси. Сменил, правда, не по собственной инициативе: таков был ультиматум руководства омского «Авангарда», не пожелавшего тратить на белоруса на тот момент одну из пяти лимитированных регламентом лиги легионерских вакансий. Стась же, по всей видимости, не пожелал идти на принцип и терять в деньгах. Сейчас игрок продолжает выступление за клуб из Омска. Белорусские спортсмены не будут считаться легионерами в России с 2019 года

Андрей Стась не единственный хоккеист, которого временно или навсегда потеряла национальная команда. В этот список попали Павел Карнаухов, Кирилл Устименко, Павел Чернов… Конечно, это далеко не полный список. За более чем четверть века суверенитета в соседнюю страну в раннем возрасте уехали десятки белорусских хоккеистов в поисках лучшей доли.

ПОТЕРЯ ЧЕМПИОНОВ

Одна из главных потерь для белорусского спорта – уход в сборную России уроженца Борисова Александра Лесуна. В сборной Беларуси по современному пятиборью ему запрещали выступать по состоянию здоровья. В России он прошел множество обследований, которые не выявили серьезных проблем. Также, по словам Лесуна, главный тренер делал все, чтобы другой спортсмен не терял места в составе, на которое претендовал Лесун. Как бы там ни было, в составе новой команды Александр Лесун уже к этому моменту завоевал россыпь наград, венцом которых стало звание олимпийского чемпиона-2016.

К слову, конфликт с тренером или руководством федерации довольно часто становится причиной смены спортивного гражданства. Во многом по этой причине в команде Украины по биатлону оказалась белорусская чемпионка мира среди юниоров Дарья Блашко, которая грядущей зимой получит шанс полноценно выступать за новую сборную. Из-за конфликта в сборной Беларуси вынужден был завершать свою карьеру в Украине и «бронзовый» призер Олимпиады-1998 Алексей Айдаров.

Знаменитая белорусская пловчиха Елена Попченко в свое время не смогла договориться с федерацией о предоставлении контракта ее французскому тренеру и будущему мужу Фредерику Верню. Затем результаты спортсменки стали не такими яркими, и ее отпустили по Францию, где Попченко завоевала несколько медалей чемпионатов мира и Европы.



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КТО ЕЩЕ?

Белорусским болельщикам известен тандем брата и сестры Тимофея и Ассоль Сливец. Ассоль представляла нашу страну на трех Олимпиадах в лыжной акробатике фристайла. Ближе всего к медали спортсменка была в 2010 году в Ванкувере, где заняла 4-е место. На тех же Играх в соревнованиях среди мужчин ее брат Тимофей занял 9-е место. Однако в 2011 году семья Сливец решила сменить спортивное гражданство: брат и сестра стали выступать за сборную России. Конкретная причина такого решения названа не была, но главный тренер сборной Беларуси по фристайлу четко говорил, что Сливцам предлагали зарплату в 5 раз больше, чем на родине.

Примечательный случай со сменой гражданства связан и с биатлонисткой Натальей Соколовой. Большую часть карьеры она выступала за российскую сборную, но в состав попадала нечасто и больших побед не одержала, за исключением удачных выступлений в летнем биатлоне. Перейдя в сборную Беларуси, она тут же стала ее лидером, проведя свой лучший сезон в карьере. Однако вскоре семейные обстоятельства вынудили Соколову вернуться в Россию. Там уже спортсменка выступала не так успешно и в итоге завершила спортивную карьеру.

Рекордсменкой по количеству гражданств можно считать еще одну биатлонистку Екатерину Иванову-Виноградову. Первоначально она также представляла Россию, но в основу пробиться не смогла. Самых больших успехов добилась именно с белорусской сборной, за которую выступала с 2002 по 2006 год. После конфликта с местной федерацией выступала за сборную США по лыжным гонкам, а затем перешла в команду Армении по биатлону.