«Телевизор в кухне не нужен». Брестчанка - о ремонте, вдохновленном Скандинавией

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня» . Следующие участники конкурса, семейная пара из Бреста, нашли свое вдохновение в популярном нынче скандинавском стиле, адаптировав его под свои задачи и цели.

Подробнее обо всем рассказывает читательница Диана:

— Кухня площадью 10,3 м² в новостройке стала для нас местом отражения наших с супругом взглядов, образа жизни и привычек. Стоит отметить, что муж полностью доверился мне в интерьерных решениях.



План помещения

Выбор скандинавского стиля был не случайным: именно он помогает сохранить свет, ощущение свободного пространства и легкости, делает пребывание хозяев в квартире комфортным, восстанавливающим жизненные силы.



Так все выглядело до ремонта

Также мы задались целью создать такой интерьер, который не потерял бы актуальности еще долгое время. Предпочтение отдали белым тонам.

Требование к кухонному гарнитуру было одно: никакого глянца. Чтобы не перегружать пространство, полки оставили открытыми.





Предвосхищая вопросы и критические замечания по поводу нехватки места для хранения, скажу, что у нас ровно столько вещей, сколько необходимо. Хлам из категории «когда-нибудь пригодится» тут сложно найти. Каждый предмет тщательно продумывался и обсуждался — в итоге вещей у нас не так много, но достаточно для комфортного проживания (и все они уместны).





Качественная краска, сантехника, столешница — на этом мы решили не экономить. Семейный бюджет сберегли «отсутствующие» вещи. Так, мы решили отказаться от телевизора: осознали, что он попросту не нужен. Лучше во время приема пищи наслаждаться вкусом еды и живым общением без фонового шума.





Семья из двух человек легко справляется с тарелками, кружками и столовыми приборами, поэтому посудомоечную машину мы тоже не покупали.

Особый уют в нашей кухне создает лампа над кухонным столом. Под ее теплым светом проходят ежедневные семейные ужины, душевные беседы.





Полгода, которые мы прожили в нашей новой квартире, позволили убедиться, что уют и комфорт — не в показной роскоши, а в простоте, отсутствии вещей, которые перегружают пространство (и сознание!). Но главное — чтобы созданный интерьер соответствовал внутреннему состоянию и мироощущению.





Смета:

Стол и стулья 970 рублей Духовой шкаф и варочная панель 1200 рублей Мойка и смеситель 600 рублей Освещение 420 рублей Встраиваемый холодильник 1100 рублей Вытяжка 260 рублей Кухонный гарнитур 1460 рублей Столешница и ручки 480 рублей Строительные материалы 1060 рублей Услуги разнорабочих 1190 рублей Элементы декора (полка, рамки) 180 рублей Итого 8 920 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Хороший совет да в нужный момент дорого стоит. Особенно, когда ремонт на носу. Но кто и когда платил за такие советы? Благо, сейчас можно посещать разные мастер-классы, лекции и тем самым быть в курсе всех событий. При этом вы будете сидеть в уютной аудитории с печеньками. Или следить за ютуб-каналом дома.

Но не надо путать отзывы с комментариями. Никто не знает, как решить наши проблемы, кроме нас самих. Вот все восхищаются скандинавскими интерьерами. Ну, а кто-нибудь в курсе, что было время, когда каждого шведа так или иначе обучали, как должен выглядеть его дом? То есть существовали в каком-то смысле обязательные правила. Значит, образование и практические примеры куда важнее вкусов и мнений.

И я лично еще не встретил такого человека, который, побывав в Стокгольме в гостях, приехал и сказал бы, что там неуютно, похоже на больницу и так далее. В общем, все то, что обычно говорят у нас, когда кто-нибудь захотел покрасить у себя в кухне стены в белый.

Образование и умение находить примеры — вот что делает шведский интерьер таким светлым и уютным, а не советы и комментарии. Где этому учиться, я уже сказал. А сегодняшняя кухня вполне может стать первым таким примером.

Партнер проекта:

Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни» , входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

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