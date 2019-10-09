ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Телевизор в кухне не нужен». Брестчанка - о ремонте, вдохновленном Скандинавией

10.10.2019 08:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Вместе с мебельной фабрикой «ГеосИдеал» продолжаем третий сезон проекта «Моя кухня». Следующие участники конкурса, семейная пара из Бреста, нашли свое вдохновение в популярном нынче скандинавском стиле, адаптировав его под свои задачи и цели.

Подробнее обо всем рассказывает читательница Диана:

— Кухня площадью 10,3 м² в новостройке стала для нас местом отражения наших с супругом взглядов, образа жизни и привычек. Стоит отметить, что муж полностью доверился мне в интерьерных решениях.


План помещения

Выбор скандинавского стиля был не случайным: именно он помогает сохранить свет, ощущение свободного пространства и легкости, делает пребывание хозяев в квартире комфортным, восстанавливающим жизненные силы.


Так все выглядело до ремонта

Также мы задались целью создать такой интерьер, который не потерял бы актуальности еще долгое время. Предпочтение отдали белым тонам.

Требование к кухонному гарнитуру было одно: никакого глянца. Чтобы не перегружать пространство, полки оставили открытыми.


Предвосхищая вопросы и критические замечания по поводу нехватки места для хранения, скажу, что у нас ровно столько вещей, сколько необходимо. Хлам из категории «когда-нибудь пригодится» тут сложно найти. Каждый предмет тщательно продумывался и обсуждался — в итоге вещей у нас не так много, но достаточно для комфортного проживания (и все они уместны).


Качественная краска, сантехника, столешница — на этом мы решили не экономить. Семейный бюджет сберегли «отсутствующие» вещи. Так, мы решили отказаться от телевизора: осознали, что он попросту не нужен. Лучше во время приема пищи наслаждаться вкусом еды и живым общением без фонового шума.


Семья из двух человек легко справляется с тарелками, кружками и столовыми приборами, поэтому посудомоечную машину мы тоже не покупали.

Особый уют в нашей кухне создает лампа над кухонным столом. Под ее теплым светом проходят ежедневные семейные ужины, душевные беседы.


Полгода, которые мы прожили в нашей новой квартире, позволили убедиться, что уют и комфорт — не в показной роскоши, а в простоте, отсутствии вещей, которые перегружают пространство (и сознание!). Но главное — чтобы созданный интерьер соответствовал внутреннему состоянию и мироощущению.


Смета:

Стол и стулья 970 рублей
Духовой шкаф и варочная панель 1200 рублей
Мойка и смеситель 600 рублей
Освещение 420 рублей
Встраиваемый холодильник 1100 рублей
Вытяжка 260 рублей
Кухонный гарнитур 1460 рублей
Столешница и ручки 480 рублей
Строительные материалы 1060 рублей
Услуги разнорабочих 1190 рублей
Элементы декора (полка, рамки) 180 рублей
Итого 8 920 рублей

Комментирует Александр Радионов, дизайнер-конструктор мебельной фабрики «ГеосИдеал»:

— Хороший совет да в нужный момент дорого стоит. Особенно, когда ремонт на носу. Но кто и когда платил за такие советы? Благо, сейчас можно посещать разные мастер-классы, лекции и тем самым быть в курсе всех событий. При этом вы будете сидеть в уютной аудитории с печеньками. Или следить за ютуб-каналом дома.

Но не надо путать отзывы с комментариями. Никто не знает, как решить наши проблемы, кроме нас самих. Вот все восхищаются скандинавскими интерьерами. Ну, а кто-нибудь в курсе, что было время, когда каждого шведа так или иначе обучали, как должен выглядеть его дом? То есть существовали в каком-то смысле обязательные правила. Значит, образование и практические примеры куда важнее вкусов и мнений.

И я лично еще не встретил такого человека, который, побывав в Стокгольме в гостях, приехал и сказал бы, что там неуютно, похоже на больницу и так далее. В общем, все то, что обычно говорят у нас, когда кто-нибудь захотел покрасить у себя в кухне стены в белый.

Образование и умение находить примеры — вот что делает шведский интерьер таким светлым и уютным, а не советы и комментарии. Где этому учиться, я уже сказал. А сегодняшняя кухня вполне может стать первым таким примером.

Партнер проекта:


Классические и современные кухни, кухни из массива и пластика, различной конструкции и дизайна от фабрики «ГеосИдеал» можно заказать в любом из салонов «Идеал кухни», входящих в фирменную сеть этого известного белорусского производителя.

Читайте также:

Белоруска просто увидела фото кухни в интернете и повторила дизайн дома — оцените
«Не можем не поделиться результатом». Посмотрите на ремонт кухни меньше чем за 10 тысяч рублей
«В своем царстве я продумала каждую деталь». Новая история ремонта в проекте «Моя кухня-3»
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вдохновленный скандинавскими странами интерьер, где нет ничего лишнего. Познакомьтесь с очередным участником проекта «Моя кухня-3». *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Гродно зарезал любовника своей сожительницы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика