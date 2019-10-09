«За ложный вызов пожарных заплатили около 2 тысяч белорусских рублей». Белоруска о дорогой жизни в Швейцарии

Источник материала: Tut.by

Для Юлии Деркач учеба за границей была большой мечтой. В этом году она осуществилась: Юля стала студенткой швейцарского университета Ecole Hoteliere de Lausanne. Девушка рассказала LADY о том, во сколько обходится жизнь в стране мечты и почему Швейцария — это рай для пенсионеров.





— Для начала я выбрала область, в которой хотела бы получить образование. Остановилась на сфере гостеприимства и гостиничного бизнеса, ведь это перспективно и такое образование не ограничивает тебя в дальнейшем выборе профессии. Потом начала искать, какие страны предлагают самое качественное образование в этой сфере. Наилучшим вариантом для меня оказалась Швейцария, а именно — университет Ecole Hoteliere de Lausanne, который занимает первое место в мире в своей категории.

Именно в этой стране университет дает сильную практику. Например, в нашем университете уже в первой половине года были практические занятия. Мы работали в ресторанах и барах университета, учились готовить, обслуживать, убирать, общаться с клиентами — изучали стандарты с первых ступеней. Это формирует целостную картину, необходимую для управления персоналом в будущем.

Кстати, один из ресторанов, в котором работают студенты, в этом году получил мишленовскую звезду.





Вторые полгода — практика вне стен университета. Для этого есть специальная платформа, где каждый студент может выбрать наиболее подходящее для себя занятие. После этого нужно выслать работодателю резюме, мотивационное письмо и пройти собеседование. Работать можно в любой стране мира, если тебе дадут визу, конечно.

Для поступления Юле нужен был английский язык на уровне С1, аттестат и результаты экзаменов, которые признаются в Швейцарии.

— Я сдавала ЦТ: английский и русский языки, обществоведение и математику. Также нужно было мотивационное письмо. Все это я сделала.

Самое сложное началось после подачи документов.





— Сначала тебе приходит ответ, что твою кандидатуру готовы рассмотреть. Но это еще не значит, что ты поступил. Следующий этап — собеседование онлайн: ты сидишь у монитора и отвечаешь на вопросы с экрана. Они тебя видят, а ты их — нет. Если этот этап ты тоже прошел, жди следующий — приглашение в университет, или «день выбора». Все те, кто прошел два этапа, приезжают в университет, чтобы посмотреть кампус и познакомиться, поработать в группе: принимающей стороне важно понять, как ты работаешь в команде. Это качество очень высоко ценится. Заканчивается все собеседованием с учителем и несколькими студентами старших курсов. После этого надо ждать еще с месяц, чтобы узнать результат. Процесс, конечно, не из легких, но таковы условия поступления для всех студентов.

Тем не менее Юле удалось осуществить свою мечту. В декабре 2017 г. пришел положительный ответ, а в сентябре 2018 г. девушка приступила к занятиям.





— Когда мне прислали письмо о том, что я поступила — буквально прыгала от радости. Ведь это была моя самая большая цель и мечта на протяжении нескольких лет.

Несмотря на то, что Юля проучилась пока только год, она всем довольна.

— Во-первых, я улучшила свой английский и французский. Учитывая то, что Швейцария очень интернациональная страна, я постоянно общаюсь с носителями языка. Во-вторых, у нас в университете есть две полугодовые оплачиваемые практики. Первая — оперативная, а вторая — административная. На первом году обучения студенты работают в отеле на ресепшене, консьерж-сервисе, спа, в ресторанах — официантами или барменами. А на третьем году — менеджером в абсолютно любой компании, будь то сфера IT, медицина, туризм, недвижимость — никаких ограничений.

Юля для своей первой практики выбрала Женеву:

— Я работала в мини-отеле с 16 сервисными апартаментами. Занималась документацией, проверкой апартаментов, общалась с гостями, взаимодействовала с поставщиками… Для меня это был огромный опыт, так как компания небольшая, сотрудников немного, и работы, соответственно, мне доставалась куча. Однажды по разным причинам коллег не было на работе неделю, и я управляла одна всем сразу.

Учеба в Швейцарии — это дорого и сложно

По словам Юли, последние годы в средней школе швейцарцам даются тяжело:

— Мне рассказывали, например, что кто-то может не окончить класс и остаться на второй год. Некоторые вообще не оканчивают школу и могут бросить учебу. Или заваливают конечные экзамены, которые дают возможность поступить в университет. Вытягивать неуспевающих учеников, как у нас, в Швейцарии никто не будет.



Юля с другими студентами

Бесплатного высшего образования в Швейцарии в принципе нет, есть лишь только скидка на обучение.

— Попробовать получить скидку в моем университете можно после первого года обучения, но не факт, что тебе ее дадут. Одно из главных требований для этого — средний балл, который должен быть выше пяти при максимальной оценке шесть. При этом очень много студентов идут на пересдачу. Если завалил сессию два раза, ты уже не имеешь права поступать в университеты Швейцарии. Так они избавляются от студентов, которые не хотят учиться.

При этом девушка уверена: швейцарские преподаватели — это не только наставники, но и друзья для студентов.

— Конечно, они все разные. Есть очень строгие, есть те, кто будет смешные истории рассказывать. Но каждый готов прийти тебе на помощь. Если ты не можешь определиться с местом работы или тебе нужно помочь составить бизнес-план, ты можешь подойти к любому преподавателю, и он с удовольствием тебе поможет. Подскажет, где подзаработать. Можно и о жизни поговорить — это не будет выглядеть странно.





Юля знает, о чем говорит, не понаслышке. В свое время ее очень выручил лайфхак преподавателя.

— Я привыкла по утрам есть кашу, но в старом кампусе не было возможности готовить, даже просто вскипятить молоко. Обратилась к одному из наших преподавателей, спросила, что можно сделать. Он тут же посоветовал: «Купи вспениватель для молока: вспенишь молоко, добавишь туда кашу — и она сварится».

Кстати, проживание в кампусе стоит в среднем 850 франков в месяц (около 1734 белорусских рублей. — Прим. редакции).

— Первый год жить в кампусе у нас обязательно, — делится Юлия. — А в этом году мы уже снимаем трехкомнатную квартиру с несколькими людьми. Так выходит дешевле.

Если не хватает денег, то студентам можно подзаработать с помощью экстраработы.

— Это платформа, на которой бывшие студенты предлагают разные мини-работы. Например, кто-то организовывает у себя большой ужин. Нужен тот, кто поможет. Он забрасывает объявление на эту платформу. Примерная зарплата за такую работу — 20 франков в час. То есть ты спокойно можешь заработать 80 франков (около 165 белорусских рублей. — Прим. редакции) за пару часов работы.

Главный плюс жизни в Швейцарии — безопасность

В выходные студенты уезжают куда-нибудь, так как, по мнению Юли, в Лозанне особо нечего делать, тем более молодежи.













— В принципе, как и везде в Швейцарии. Зимой все едут в горы кататься на лыжах, на сноуборде или просто порелаксировать, насладиться головокружительными видами. Особенно пусто в воскресенье, когда абсолютно ничего не работает, — продолжает Юля. — А в будние дни студенты обычно ходят в бары и клубы, несмотря на то, что следующим утром рано на учебу.





Пока была учеба, мне скучать не приходилось. А вот когда началась работа, затосковала. У меня не было друзей в Женеве, они все разъехались по разным странам на практику. И одной, конечно, жить не очень весело. По субботам я гуляла, заходила в магазины, пока все открыто, а в воскресенье занималась саморазвитием. Начала учить итальянский язык вдобавок к немецкому и французскому.

Безопасность, по словам Юли, самый большой плюс Швейцарии.

— Мне как-то нужно было выйти на улицу в час ночи в Женеве. Все тихо, спокойно. Где-то люди сидят в баре, отдыхают, общаются. Не страшно даже в парке ночью прогуляться.

Швейцария — отличная страна, чтобы провести там пенсию

Юлия убеждена, что если молодым людям в Швейцарии скучно, то для зрелых людей — ровно то, что нужно.

— Соцзащита в Швейцарии на очень высоком уровне. Швейцарские пенсионеры прекрасно выглядят, ухаживают за собой, стильно одеваются, ведут здоровый образ жизни, живут в тихом месте — одни или с семьей, ходят по кафешкам, могут в любой момент уехать за границу. Швейцария — отличная страна, чтобы провести там пенсию.













В то же время жить здесь, если ты не зарабатываешь выше среднего, очень дорого.

— Яблоко стоит, к примеру, 1 франк (2 белорусских рубля), 250 граммов голубики — 7 франков (14 рублей). Если хорошенько закупиться, франков 70 (около 144 рублей) отдашь. Доставить еду домой тоже дорого — примерно 5−10 (10−20 рублей) франков стоит прибавить к стоимости.

То же самое касается и такси. Представьте себе путь от Немиги до Уручья. За такое расстояние в Швейцарии вы заплатите около 30 франков (около 62 рублей). Многие ездят на общественном транспорте. Но проезд тоже очень дорогой. Разовая поездка на общественном транспорте — 2−3 франка (4−6 рублей).

Несложно догадаться, что и жилье тоже очень дорогое. И речь даже не о покупке.

— Так как приезжих много, то сдача квартир в аренду очень востребована. Снять квартиру-студию на месяц стоит от 1200 франков и выше (около 2480 белорусских рублей), и это будет самое простое жилье, без каких-либо особых удобств и прекрасного ремонта. Так что большая часть зарплаты идет на квартиру, потом на еду, что остается — тратишь на себя. Минимальная зарплата — 2000−3000 франков (около 4 и 6 тысяч белорусских рублей). На практике я получала 2000 франков, 1600 у меня уходило на жилье. Все остальное — на еду. И этого мне не хватало.

Отдать кругленькую сумму можно и за ложный вызов пожарных или скорой помощи.

— Однажды в кампусе что-то подгорело на кухне. Сработала пожарная сигнализация: приехали пожарные, а пожара нет. Студенту, из-за которого она сработала, пришлось выложить за это 1000 франков (2 тысячи белорусских рублей). То же самое со скорой помощью. Стало плохо — вызвал неотложку. Пока она доехала, тебе уже стало лучше. Все, ложный вызов. Плати 1000 франков.

Оплатить аренду квартиры — это полдела, а вот попробовать ее снять…

Юля утверждает: проблема номер 1 в Швейцарии — это найти подходящую квартиру.

— Квартиру в Швейцарии обычно ищут через агентство и группы в Facebook. Агентство — более безопасный и надежный вариант. Этим способом я и воспользовалась, когда мне нужна была квартира на полгода на время практики в Женеве. Находишь в интернете квартиру, которая тебя устраивает, пишешь агентству, что хочешь ее посмотреть… И ждешь, пока они тебе ответят.

А они могут и не ответить.





— Агентство работает только 5−6 часов в день. Если хочешь посмотреть квартиру, нужно отпрашиваться с работы. Если квартира понравилась, сообщаешь об этом агентству. Они присылают тебе документы, которые нужно заполнить: паспорт, вид на жительство (нешвейцарцам сдавать не любят), документ с места работы, подтверждение того, что у тебя есть необходимая сумма, чтобы платить за квартиру.

Отправляешь все документы и ждешь. Понятия не имеешь, дадут тебе эту квартиру или нет. Хоть на 5 квартир подайся, ты будешь в абсолютном неведении. Могут и через 5 дней ответить, а могут и вовсе через месяц. Вроде думаешь, что все хорошо, и почему бы не сдать тебе жилье, но у них свои предрассудки.

Снять квартиру меньше чем на 2 года очень трудно. Если и сдадут, то с условием, что ты найдешь себе преемника.

— Я очень долго искала жилье… В итоге нашла парня из России, которому сдали квартиру на три года с условием преемственности. Ему нужно было найти кого-то, кто будет жить после него. И он нашел меня. Не знаю, что бы я без него делала.

Летом — хайкинг, зимой — лыжи

Швейцарцы ведут активный, но в то же время размеренный образ жизни.

— Они часто ходят в тренажерный зал, бегают, катаются на лыжах зимой, а летом поднимаются в горы. Здесь это называется хайкингом, — рассказывает Юлия. — Правда, в будние дни после работы швейцарцы часто заходят в бар с коллегами: выпить и расслабиться после напряженного дня… А выходные — время для семейного бранча. Это значит, что в 11 или 12 часов многие отправляются вместе с близкими и друзьями в кафе, чтобы съесть омлет, тост или панкейки. А чем еще заняться в Швейцарии в выходные? (Смеется.)









Юля утверждает: швейцарцы — очень отзывчивые и открытые люди.

— Здесь никого не волнует, что о них подумают другие, — говорит Юля. — Люди, которых ты видишь первый раз в жизни, могут рассказывать тебе какие-то забавные истории из своей жизни, что-то личное, искреннее. Швейцарцы очень спокойные и также относятся к работе: обязательно выпьют кофе, поговорят с кем-нибудь, сходят на перерыв. Нет, они не ленивые. У них есть список дел, которые им нужно выполнить за день. Они знают, что сделают это, но спокойно и без спешки. Нет никакого стресса.

В планах на новый учебный год — саморазвитие

— Когда приезжаю домой, жду, когда смогу вернуться обратно. Во-первых, у меня там друзья, во-вторых, мне нравится сама атмосфера Швейцарии, нравится учиться, общаться с иностранцами. Я не знаю, останусь ли я там, учитывая то, что это не совсем подходящая страна для молодежи.

Может, поеду в какую-то страну Евросоюза. Планирую продолжать работу в сфере гостеприимства. Я создала свой блог : там я рассказываю инсайд-информацию о Швейцарии, делюсь фактами, полезными для тех, кто едет сюда на отдых, работу или ПМЖ.

Сейчас Юля перешла на второй курс. Целей на этот учебный год у девушки — тьма.

— Основной акцент делаю на обучении и саморазвитии, но нужно будет находить время на подработку. Семью и друзей без внимания тоже не оставляю. Обещаю себе правильно расставлять приоритеты и прыгать выше головы, чтобы достигнуть всего запланированного. И желаю каждому, кто читает эту статью, верить в себя и знать, что все возможно.