ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для жителей Могилевской области стоимость безлимитного интернета снижена в 5 раз ® 

10.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Асiповiцкi край

Мобильный оператор life:) в пять раз снизил стоимость безлимитного интернета для жителей Могилевской области. Подключая новую SIM-карту с Безлимитом ГБ, все абоненты региона получают значительную скидку: 7,50 руб/мес вместо 34,90 руб/мес.

Если вы любите Одноклассники и Вконтакте, общаетесь в Viber и других мессенджерах, скачиваете и пробуете новые приложения и игры, слушаете любимую музыку и смотрите фильмы онлайн или Youtube, то это предложение для вас. Благодаря безлимиту можно пользоваться интернетом с телефона всегда и не беспокоиться за его перерасход.

Для жителей Могилевской области стоимость безлимитного интернета снижена в 5 раз ® 

Скидка для жителей Могилевской области постоянная – цена не изменится в течение года. Это предложение актуально для абонентов с регистрацией в любом населенном пункте Могилевской области. Чтобы пользоваться безлимитным интернетом, достаточно подключить новую SIM-карту в ближайшем салоне связи life:) или заказать SIM-карту на сайте life.com.by.

Иностранное рекламное унитарное предприятие «Вондел Медиа»
УНП 191112533

® На правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мобильный оператор life:) в пять раз снизил стоимость безлимитного интернета для жителей Могилевской области. Подключая новую SIM-карту с Безлимитом ГБ, все абоненты...
 
Новости дня
Новости разные
 
Физический пуск первого блока БелАЭС планируется в январе 2020 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.10.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Новости Волковыска
Soligorsk News

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • трусы-стринги женские фото в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика