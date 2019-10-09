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Для жителей Могилевской области стоимость безлимитного интернета снижена в 5 раз ®
10.10.2019 — Разное | Асiповiцкi край
Источник материала: Асiповiцкi край
Мобильный оператор life:) в пять раз снизил стоимость безлимитного интернета для жителей Могилевской области. Подключая новую SIM-карту с Безлимитом ГБ, все абоненты региона получают значительную скидку: 7,50 руб/мес вместо 34,90 руб/мес.
Если вы любите Одноклассники и Вконтакте, общаетесь в Viber и других мессенджерах, скачиваете и пробуете новые приложения и игры, слушаете любимую музыку и смотрите фильмы онлайн или Youtube, то это предложение для вас. Благодаря безлимиту можно пользоваться интернетом с телефона всегда и не беспокоиться за его перерасход.
Скидка для жителей Могилевской области постоянная – цена не изменится в течение года. Это предложение актуально для абонентов с регистрацией в любом населенном пункте Могилевской области. Чтобы пользоваться безлимитным интернетом, достаточно подключить новую SIM-карту в ближайшем салоне связи life:) или заказать SIM-карту на сайте
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Мобильный оператор life:) в пять раз снизил стоимость безлимитного интернета для жителей Могилевской области. Подключая новую SIM-карту с Безлимитом ГБ, все абоненты...
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