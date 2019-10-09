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Минчанин забронировал отель в Бресте через сайт, но бронь затерялась среди современных трафиков

10.10.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Бронирование отеля в IT-стране — это гораздо сложнее, чем может показаться на поверхностный взгляд дилетанта. В субботу ночью минчанин Егор возвращался в Минск из Варшавы и решил переночевать в брестском отеле «Беларусь». Забронировал номер через форму на сайте, получил SMS с подтверждением и спокойно отправился в гостиницу. Но информация о бронировании потерялась в оптоволокне, и Егору пришлось искать ночлег в другом месте. Из комментария сотрудников отеля не вполне понятно, в чем тут дело: в современных трафиках или в человеческом факторе, ведь над тем, с чем способна справиться программа, написанная левой рукой выпускника БГУИРа, в брестской гостинице «Беларусь» трудится целый отдел.

Минчанин забронировал отель в Бресте через сайт, но бронь затерялась среди современных трафиков

— В эти выходные я возвращался в Минск из Варшавы, — рассказывает Егор. — На погранпереходе прикинул по времени, что в Беларусь попаду уже довольно поздно, и решил забронировать гостиницу в Бресте, чтобы переночевать и поехать дальше. У них есть страничка с формой бронирования и текстом: «Бронируйте номера в режиме онлайн! Вы можете быть уверены, что по приезде в Брест вас будет ждать уютный номер!» Забронировал, получил подтверждение по e-mail и SMS.

Минчанин забронировал отель в Бресте через сайт, но бронь затерялась среди современных трафиков

Приехал в Брест к полуночи, перекусил и направился в гостиницу. Там милая девушка на ресепшен развела руками и сказала, что забронированный мною номер занят, а информация из формы на сайте приходит в отдел бронирования, который не работает в выходные дни, тем более в 12 ночи. Оказывается, девушка-администратор получает только SMS на Nokia 90-х годов с именем гостя, даже без его телефонного номера, и не имеет возможности позвонить и предупредить, что форма бронирования на сайте размещена для отвода глаз.

Минчанин забронировал отель в Бресте через сайт, но бронь затерялась среди современных трафиков

По словам девушки-администратора, свободен был только номер люкс. Я спросил, готовы ли они сдать люкс по той же цене, по которой я забронировал обычный двухместный номер. Девушка сказала, что она не уполномочена принимать такие решения. Номер люкс стоил 135 рублей, а двухместный номер, который я «забукал», — 65 рублей.

Так выглядит люкс за 135 рублей в сутки, который предложили Егору.

Минчанин забронировал отель в Бресте через сайт, но бронь затерялась среди современных трафиков

Минчанин забронировал отель в Бресте через сайт, но бронь затерялась среди современных трафиков

Мне оставалось только написать отзыв в книге замечаний и предложений и отправиться искать ночлег в другом месте. 

О возникшем недоразумении и системе бронирования, которая могла бы с гордостью представить Брест на выставке Tibo 2027, рассказала заместитель начальника службы приема отеля «Беларусь» Татьяна Командровская.

— Произошла техническая ошибка. Изначально гость забронировал номер другой категории, затем эту бронь он отменил и забронировал другой. Однако из-за технической ошибки аннуляция произошла позже второго бронирования, и получилось так, что вторая бронь была аннулирована вместе с первой. Из-за этого, к сожалению, его бронь не увидела наша система бронирования. Мы разобрались, что произошло, и в данный момент техническая ошибка исправлена.

Наш отдел бронирования действительно работает по будням с восьми до пяти, но после этого специалист по бронированию осуществляет работу удаленно круглые сутки. Мы, конечно же, извиняемся перед гостем, надеемся, что в следующий раз такое не повторится, и будем рады видеть его в нашем отеле.

— А какой смысл передавать информацию по бронированию отдельному сотруднику вместо того, чтобы передать ее сразу на ресепшен?

— Ну, это уже наши внутренние вопросы, мы сейчас налаживаем эту систему. По поводу того, что ему предложили номер люкс безо всяких скидок — действительно, это ошибка администратора. Девочка новенькая, не сориентировалась в ситуации. Конечно, раз возникла такая ситуация, номер люкс ему должен был быть предоставлен по цене номера, который бронировал гость. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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  Бронирование отеля в IT-стране — это гораздо сложнее, чем может показаться на поверхностный взгляд дилетанта. В субботу ночью минчанин Егор возвращался в Минск...
 
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