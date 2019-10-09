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Юные борцы из пяти стран съедутся на турнир памяти Владимира Карвата в Бресте

10.10.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

XI Межгосударственный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти первого Героя Беларуси Владимира Карвата пройдет 11-13 октября в Бресте, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор СДЮШОР профсоюзов по видам борьбы Петр Хотько.

Юные борцы из пяти стран съедутся на турнир памяти Владимира Карвата в Бресте

В Брест приедут около 200 юных спортсменов из Украины, Польши, России, Германии, разных регионов Беларуси. В частности, заявки о своем участии подтвердили команды из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, украинских Сарнов, Ровно, Костополя, польских Седльца и Хелма, немецкого Грайфсвальда. "Это все наши партнеры, с которыми налажены связи, развивается сотрудничество", - отметил Петр Хотько.

Главной целью соревнований является популяризация вольной и греко-римской борьбы среди детей и подростков, повышение спортивного мастерства и укрепление международных связей. Нынешний турнир приурочен к 1000-летию Бреста. Основные поединки, которые пройдут в легкоатлетическом манеже, развернутся между спортсменами 2005-2006 годов рождения в 11 весовых категориях. Кроме того, на помост выйдут юноши и девушки 2007-2010 годов рождения. Учредитель соревнований - областное объединение профсоюзов - подготовило для участников 23 ценных приза и дипломы.

Среди организаторов турнира - управление спорта и туризма Брестского облисполкома, сектор спорта и туризма горисполкома, Брестское общественное объединение спортивной борьбы, областной спортклуб ФПБ, областной комитет профсоюза работников культуры, спорта и туризма.

Планируется, что в церемонии торжественного открытия соревнований, которое состоится 12 октября в 15.00, примут участие летчики и сослуживцы Владимира Карвата из 61-й истребительной авиабазы в Барановичах. Военный летчик 1-го класса Владимир Карват погиб при выполнении учебного полета 23 мая 1996 года: ценой своей жизни подполковник отвел горящий самолет от населенных пунктов в Барановичском районе. Посмертно ему было присвоено звания Героя Беларуси.

 
Теги: Брест
 
 
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  XI Межгосударственный юношеский турнир по вольной и греко-римской борьбе памяти первого Героя Беларуси Владимира Карвата пройдет 11-13 октября в Бресте, сообщил...
 
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