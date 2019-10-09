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Вольеры для разведения оленей построят в Брестском и Кобринском районах
10.10.2019 09:32 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение и областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов построят в Брестском и Кобринском районах вольеры для разведения благородных оленей, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Закупка и разведение копытных ведется по государственной программе "Белорусский лес" на 2016-2020 годы. От Брестской области в этом году конкурс выиграли организации трех районов - Ганцевичский и Кобринский лесхозы, а также Брестская районная структура БООР.
"В
Брестская оргструктура БООР также вскоре приступит к возведению вольера. В лесном массиве подобрана площадка площадью 8 га. Туда заселят 37 благородных оленей, приобретенных в Минской области. "Животных доставим до конца года. В вольере они смогут кормиться самостоятельно. Также будем подкармливать их грубыми и сочными кормами, оборудуем поилку", - отметил руководитель Брестской областной организационной структуры БООР Владимир Юргель.
В вольерах олени пробудут от года до полутора лет. Этого периода достаточно, чтобы получить потомство. Затем разросшееся стадо выпустят в лесные угодья.
В Брестской области насчитывается около 6,5 тыс. благородных оленей. По сравнению с 2018 годом их численность выросла на 20%. Устойчивые популяции этого вида копытных сформировались не повсеместно. Наиболее часто олени встречаются в лесах Барановичского, Березовского, Пружанского, Каменецкого, Ивацевичского, Брестского районов.
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Брестское государственное производственное лесохозяйственное объединение и областная организационная структура Белорусского общества охотников и рыболовов...
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