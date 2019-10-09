В ОАО «Новобыховский» активно ведутся работы по уборке кукурузы

Источник материала: Маяк Преднепровья

Уже к концу месяца девять тысяч тонн силоса из кукурузы рассчитывают заложить сельские труженики ОАО «Новобыховский» на зимне-стойловый период для общественного поголовья. Сейчас заложено в траншеи 8 тысяч 200 тонн силоса.









Сейчас в хозяйстве активно ведутся работы по уборке кукурузы. Хотя в этом году кукурузные плантации уменьшены на 160 гектаров и составляют 554 га. Из них 150 убирается на зерно, с остальной площади кукурузу убирают на силос. Уже убрано 70% площадей.

Как говорит главный агроном хозяйства Василий Тиковенко, технология выращивания и уход за этой культурой обходятся хозяйству недешево. Дорогие семена, также нужно приобретать средства защиты растений. Но и это еще не все: значительные затраты идут на сушку зерна. Так, сушильный комплекс СКД-10 работает на жидком топливе, которого идет большой расход. А на напольной сушилке доводить кукурузное зерно до кондиции проблематично — сушка ведется дольше, да и расход электроэнергии тоже не всегда по «карману». Поэтому основной упор был сделан все же на травяные корма — бобово-злаковые смеси, которых заготовлено в достаточном количестве, в том числе и в стретч-пленку. Тем не менее, кукуруза — это энергетический, высококалорийный корм. Уже заложено с применением консервантов 4 силосных траншеи, в Комаричах начата пятая.

Убирать кукурузу на силос начали в хозяйстве с начала сентября, потом работы приостановили, так как все силы были направлены на сев озимых культур. В конце прошлого месяца возобновили уборку «царицы» полей. Для этого в хозяйстве создано два мехотряда.

На кормоуборочном комбайне КВК-800 трудится комбайнер Александр Биркос. По состоянию на вчерашний день убрано 250 гектаров. С одного гектара получают по 300-350 центнеров кукурузной массы. Чтобы повысить питательность кормов, кукурузу жнут на силос, оставляя на корню около 40 сантиметров стебля. Так как именно там находится вещество лигнин, одеревеневшие стенки растительных клеток плохо перевариваются скотом, тем самым снижая питательность кормов. За день один комбайн убирает в среднем по 12-15 га.

Проблемы в хозяйстве имеются с наличием транспорта, своей техники не хватает. Поэтому привлекают автомашины и трактора с других организаций и хозяйств. Сейчас на отвозке кукурузы задействованы МАЗ из Автопарка и трактор из ОАО «Быховрайагропромтехснаб». Отвозит кукурузу и своя техника. На автомобилях МАЗ-555 трудятся водители Роман Мазаловский и Игорь Исаев.

Уже не первый год в хозяйстве работает Валентин Козлов. Ранее тракторист подготавливал почву к посеву, сейчас занимается отвозкой кукурузной массы.

Второй мехотряд задействован на уборке кукурузы на зерно. На кормоуборочном комбайне не первый сезон трудится Евгений Баранов. Его техника сейчас оборудована специальной жаткой для уборки кукурузы на зерно. За день намолотил около 30 тонн зерна. Урожайность составила 40 центнеров с гектара. Комбайнер считает, что кукуруза по спелости хорошая. Для уборки кукурузы на зерно выбираются лучшие участки. Отвозит намолоченное зерно на автомашине МАЗ-555 Александр Катырло.

Сельские труженики полны решимости своевременно убрать весь выращенный урожай кукурузы, картофеля и сахарной свеклы.

Наталья ЛЕВАЧКОВА.