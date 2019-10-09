Беларусь и Казахстан обсудили расширение промкооперации и работу совместных сборочных производств

Источник материала: Новости Хотимска

Заседание межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству прошло в Нур-Султане под председательством первого заместителя премьер-министра Беларуси Александра Турчина и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Участники заседания обсудили ход реализации дорожной карты развития двустороннего сотрудничества между правительствами Беларуси и Казахстана на 2019-2020 годы, рассмотрели вопросы расширения промышленной кооперации и функционирования совместных сборочных производств. Речь шла и о перспективах двустороннего взаимодействия в сфере сельского хозяйства, транспорта и логистики, науки и технологий, образования.

По итогам обсуждений Александр Турчин и Роман Скляр подписали протокол заседания.