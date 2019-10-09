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В Гродно мужчина убил любовника своей сожительницы
10.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
В Гродно нетрезвый мужчина напал с ножом на любовника своей сожительницы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
В правоохранительные органы ночью 9 октября поступило сообщение от бригады скорой помощи. Медики рассказали, что в одной из квартир в Гродно констатирована смерть 48-летнего мужчины. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
«По данным следствия, в квартире проживали мужчина и женщина. Накануне между сожителями произошел конфликт, после которого мужчина ушел из квартиры. Ночью 9 октября он решил вернуться. Зайдя в жилую комнату, увидел сожительницу лежащей на диване с другим. Из ревности он схватил кухонный нож и нанес 48-летнему мужчине удары в область головы и тела, от которых тот скончался», — проинформировали в СК.
С места происшествия преступник скрылся, но вскоре был задержан сотрудниками милиции. Гродненским межрайонным отделом Следственного комитета в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 УК (убийство). Установлено, что в момент совершения вышеуказанных действий он был нетрезв. Ранее мужчина судим не был.
Следователи допросили подозреваемого, свидетелей, назначили экспертизы.
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В Гродно нетрезвый мужчина напал с ножом на любовника своей сожительницы. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете. В правоохранительные органы ночью 9...
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