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Водителя фуры обвиняют в смертельном ДТП с машинами дорожников

10.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование смертельного ДТП на автодороге БрестМинск — граница России с участием трех грузовых транспортных средств. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование смертельного ДТП на автодороге Брест — Минск — граница России с участием трех...
 
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