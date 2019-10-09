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Водителя фуры обвиняют в смертельном ДТП с машинами дорожников
10.10.2019 — Разное | Новости Хотимска
Источник материала: Новости Хотимска
Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование смертельного ДТП на автодороге Брест — Минск — граница России с участием трех грузовых транспортных средств. Об этом сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
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Управлением Следственного комитета по Минской области завершено расследование смертельного ДТП на автодороге Брест — Минск — граница России с участием трех...
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