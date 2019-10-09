Почему Анджелина Джоли и Брэд Питт никак не могут договориться о деталях развода?

Источник материала: Tut.by

Длительный бракоразводный процесс 44-летней Анджелины Джоли и 55-летнего Брэда Питта до сих пор не завершен. Несмотря на то что звезды смогли прийти к соглашению об опеке ради благополучия своих детей (вместе они воспитывают 18-летнего Мэддокса, 15-летнего Пакса, 14-летнюю Захару, 13-летнюю Шайло и 11-летних двойняшек Вивьен и Нокса), как поделить свое многомиллионное состояние, они пока так и не решили, пишет spletnik.ru.





Предположительно, камнем преткновения является их винодельня Château Miraval, до сих пор находящаяся в совместном владении голливудских актеров. Они приобрели ее в 2011 году и изначально хотели подарить своим детям. Как сообщает издание, переговоры идут гладко, и они работают над тем, чтобы прийти к консенсусу как можно скорее.

В начале октября французский журнал взял у Анджелины Джоли большое интервью. В нем актриса затронула тему своего развода с Брэдом Питтом. Звезда призналась, что после расставания ей потребовалось много времени, чтобы вновь обрести гармонию и начать радоваться жизни. Актриса рассказала, что только сейчас «возвращается к самой себе», а до этого она долгое время чувствовала себя потерянной.

Ранее о разводе высказался и Брэд Питт. В одном из интервью он сказал, что распад семьи открыл ему на многое глаза:

— Я должен был понять свою вину в этом, чтобы выяснить, как исправить положение. Потому что я не хочу продолжать в том же духе,