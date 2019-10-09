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У председателя райисполкома – новый первый заместитель
10.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Вчера глава района Александр Бутарев представил своего первого заместителя — начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василия Муренкова.
Подробности — в “Горецком вестнике” за 12 октября.
Фото Михаила Левцова
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Вчера глава района Александр Бутарев представил своего первого заместителя — начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Василия Муренкова....
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