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2 января — выходной. Как перенесут рабочие дни в 2020 году

10.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Утвержден график переноса рабочих дней в 2020 году — это решение закреплено постановлением от 9 октября 2019 года № 688.

Рабочие дни переносятся:

— с четверга, 2 января, на субботу, 4 января;

— с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января;

— с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля.

 

2 января — выходной. Как перенесут рабочие дни в 2020 году
Источник – tut.by

 
 
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  Утвержден график переноса рабочих дней в 2020 году — это решение закреплено постановлением от 9 октября 2019 года № 688. Рабочие дни переносятся: — с четверга,...
 
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