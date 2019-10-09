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2 января — выходной. Как перенесут рабочие дни в 2020 году
10.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Утвержден график переноса рабочих дней в 2020 году — это решение закреплено
Рабочие дни переносятся:
— с четверга, 2 января, на субботу, 4 января;
— с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января;
— с понедельника, 27 апреля, на субботу, 4 апреля.
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Утвержден график переноса рабочих дней в 2020 году — это решение закреплено постановлением от 9 октября 2019 года № 688. Рабочие дни переносятся: — с четверга,...
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