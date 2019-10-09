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Пройдет прием граждан и «прямые телефонные линии»

10.10.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В среду, 16 октября, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан и представителей юридических лиц в аг. Юшевичи (административное здание ОАО «Юшевичи», кабинет директора).

 

В субботу, 12 октября, с 9.00 до 12.00, по телефону 5-16-00 состоится «прямая телефонная линия» с управляющим делами Несвижского районного исполнительного комитета Ольгой Михайловной МЫШАЛОВОЙ.

 

12 октября, с 9.00 до 12.00, по тел. 8-017-500-41-60 «прямую телефонную линию» проведет заместитель председателя Минского областного исполнительного комитета Сергей Петрович  Невмержицкий.

 


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В среду, 16 октября, с 10.00 до 11.00, председатель Несвижского районного исполнительного комитета Александр Зиновьевич ЛОМСКИЙ проведет выездной прием граждан
 
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