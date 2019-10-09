Подготовка к зиме завершена

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Своевременная и качественная подготовка к осенне-зимнему периоду (ОЗП) потребителей тепловой энергии и энергоснабжающих организаций — это гарантия надежного и бесперебойного тепло- и электроснабжения народного хозяйства. Качество выполнения необходимых мероприятий — это проверка на прочность работы энергоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии в условиях продолжительного отопительного периода.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 4 июня 2019 г. № 362 «О подготовке к работе в осенне-зимний период 2019 /2020 года» персоналом Несвижской районной энергогазинспекции проведены обследования, в рамках мероприятий технического (технологического, поверочного) характера, всех электро- и теплоустановок, теплоисточников района на предмет их готовности к работе в осенне-зимний период. В ходе обследований особое внимание уделялось подготовке к ОЗП социально значимых потребителей и потребителей, имеющих электроприемники 1 категории по надежности электроснабжения, техническому состоянию автономных источников электроснабжения, возможности их подключения к объектам жизнеобеспечения населения, исправное состояние всех имеющихся на балансе потребителей кабельных и воздушных линий электропередач.

По всем объектам электро- и теплоснабжения проверено их техническое состояние на соответствие действующим техническим нормативным правовым актам и требованиям Правил устройства электроустановок, своевременность проведения профилактических измерений и испытаний электрооборудования, наличие подготовленного и аттестованного обслуживающего персонала и обеспечение указанного персонала испытанными средствами защиты и инструментом, применяемым при обслуживании и ремонте электроустановок.

В текущем году, согласно графику оформления и регистрации паспортов готовности к ОЗП 2019/2020 года, утвержденного районным исполнительным ко-митетом, все субъекты хозяйствования, имеющие системы теплоснабжения и ведомственные теплоисточники (котельные) на своем балансе были обязаны до 20 сентября подготовить объекты теплоснабжения, а также всю необходимую для регистрации паспорта готовности документацию. Для этого ГУ «Госэнергогазнадзор» утвердило необходимый перечень документации, предоставляемый в энергогазинспекцию для регистрации паспорта готовности к работе в ОЗП. Данный перечень был вручен каждому потребителю тепловой энергии в начале подготовки.

Особенностью данного сезона подготовки к ОЗП было распоряжение Миноблисполкома о завершении сроков подготовки и регистрации паспортов готовности до 1 сентября. К сожалению, процедура подготовки к ОЗП на многих предприятиях и в организациях по неизвестным причинам затянулась и производилась с отклонением от графика. Со значительным отставанием в сроках, согласно графику предъявления поднадзорных теплоисточников Минскому областному управлению Госпромнадзора, получили заключения о готовности котельного оборудования к работе в ОЗП следующие потребители тепловой энергии: ЗАО «Агрокомбинат Несвижский» (котельная «Стрихоровщина»), РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» (котельная селекционно-тепличного комплекса). Отставание от графика в очередной раз показало отношение некоторых руководителей предприятий и организаций района к подготовке к ОЗП.

Основными причинами, препятствующими подпи-санию акта проверки готовности и регистрации паспор-та готовности в Несвижской энергогазинспекции являются такие, как полное или частичное отсутствие тепловой изоляции трубопроводов, запорной арматуры, водоподогревателей, наружных тепловых сетей; неудовлетворительное техническое состояние теплоустановок; техническая неисправность или отсутствие КИПиА, отсутствие государственной метрологической поверки теплотехнических средств измерений, отсутствие ответственного за тепловое хозяйство предприятия, необеспечение персонала испытанными средствами защиты и инструментом, применяемым при обслуживании и ремонте электроустановок.

По состоянию на 1 октября по Несвижскому району было зарегистрировано 100 % паспортов готовности 127 потребителей тепловой энергии и 89 ведомственных теплоисточников. На сегодняшний день завершены все необходимые подготовительные работы, а также в полном объеме выполнена плановая замена тепловых сетей.

Не лишним будет напомнить, что руководителям организаций всех форм собственности и подчиненности района, эксплуатирующим и обслуживающим тепло- и электроустановки необходимо в период прохождения ОЗП:

обеспечить их содержание и эксплуатацию в соответствии с требованиями Правил; назначить из числа специалистов, прошедших специальное обучение, лиц, ответственных за их исправное состояние и безопасную эксплуатацию; не допускать к эксплуатации и обслуживанию персонал, не имеющий специальной подготовки; обеспечить рабочие места теплотехнического персонала производственными инструкциями с перечнем требуемых действий при пуске, эксплуатации, остановке (в том числе аварийных), а также инструкциями по охране труда по профессиям и выполняемым видам работ; организовать своевременный инструктаж, стажировку и периодическую проверку знаний по вопросам охраны труда персонала, обеспечить наличие и исправное состояние защитных предохранительных устройств, автоматики безопасности; организовать контроль за состоянием элементов котлов в соответствии с инструкциями и руководством по эксплуатации; проводить техническое освидетельствование котлов не реже одного раза в 12 месяцев; не допускать в помещения котельных посторонних лиц; ужесточить контроль над соблюдением работниками трудовой и производствен-ной дисциплины в соответствии с требованиями Директивы №1 Президента Республики Беларусь «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины».

Александр Мархель,

инспектор Несвижской энергогазинспекции.

Леонид Сосновский,

инспектор Несвижской энергогазинспекции.